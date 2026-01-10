Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《女神配对计划》富二代林堡熙称与叶蒨文、GM唔系朋友 爆三角恋内幕与一人互动唔自然

影视圈
更新时间：22:00 2026-01-10 HKT
发布时间：22:00 2026-01-10 HKT

富二代林堡熙（Eddie）去年因参加TVB恋爱真人骚《女神配对计划》，热烈追求叶蒨文（Sophie）而为人熟识的。林堡熙近日接受YouTube节目《渣女揸男同乡会》访问，大方谈及与叶蒨文及情敌GM曾展望的关系，更直言：「唔系朋友。」

林堡熙为免尴尬拒当朋友

叶蒨文和GM因《女神配对计划》成为情侣，现时热恋中，更不时公开放闪。林堡熙被问及现在看到叶蒨文和GM走在一起有何感想时，他坦言事情已过去，没有特别感觉。主持人问道：「至少同佢哋都仲系朋友？」他表示：「都唔系（朋友）」，引来主持人惊讶。林堡熙解释，主要是为了避免尴尬：「始终佢哋而家拍拖呀嘛」，认为自己再出现会让场面变得奇怪。

林堡熙承认与GM有心结

回忆起《女神配对计划》中的「三角关系」，林堡熙承认当时与GM之间存在竞争，甚至擦出过一些「火药味」。他透露，在拍摄过程中，感觉到与GM之间有距离感，「倾偈或者对答系有少少……唔系咁自然啰！」暗示两人之间在拍节目时存在心结。

林堡熙更自爆，在节目拍摄期间曾一度想放弃，甚至萌生退出的念头，并已向制作组反映。他说：「我开头就系...我觉得，咦，呢个人（叶蒨文）会同我可以喺某程度上，应该相处到、夹嘅，所以我嚟到呢个节目。咁去到相处一排，其实都啱，我都觉得系可以试下继续向后发展嘅。但系去到有个位，我见到佢同GM好似个感觉同我有啲唔同。咁我𠮶度就……喔，原来佢都应该都有个答案啦……」当时他提出想退出节目。不过制作组人员劝道：「可能系你谂多咗」，建议他继续观察，他才选择相信并完成拍摄。

林堡熙曾主动找叶蒨文

虽然在节目中追求女神失败，但林堡熙在访问中表现坦然，有问必答。他更自爆节目后曾主动联络叶蒨文。他忆述，在拍摄期间因一次特别情况下得到对方电话号码，节目完结后便顺势传讯息「say hi」，不过现时二人已无交流。

