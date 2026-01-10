全民造星VI丨Teller未收消息想个人组合齐发展 Ian开心跟哥哥ANSONBEAN多共同话题 Jacky应承一知未来动向即公布

《全民造星VI》赛事完结后，今日（10日）冠军Teller（王伟俊）、亚军陈瑨羲（Ian Hannz）、季军范卓贤（Jacky Fan）及李学伟(DaiMa)、丘蓝、黄日禧（Dave ）、关晓隆( Bosco ）、小鸡（陈晓希）、郭民锋( Kris)、张肇维(Gordon）等，一起到将军澳出席《全民造星VI》谢票活动。

造星三甲齐表不舍

Teller（王伟俊）、陈瑨羲（Ian Hannz）、范卓贤（Jacky）一同表示，大家穿上西装很有毕业礼的感觉，开心有今天这个毕业礼作为赛事的总结，代表比赛旅程完结了，接下来向新一页和新阶段出发，大家不再像之前频密见面而有点舍不得。Jacky说：「刚刚在台上唱歌时合上眼有很多回忆涌现，一落台后便即刻哭了出来，因为感觉不太真实，无论之后是怎样，我的人生有了烙印在心里。」

Teller、Ian、Jacky目前想好好休息

对于未来路向，三人也表示完成比赛至今时间太短，还未去想，也没收到消息，现在只想好好休息，机会来到再捉紧。问到若被安排组男团是否愿意？Teller和Ian表示，有机会的话，个人发展或组合也会尝试，两边发展也是好事，只能等之后的事发生。Jacky笑言：「我们转头问花姐，哈哈！」

Ian笑言十几年无动向

问到可会担心前路？Ian笑指还未知道会怎样，但自己已十几年没有动向，再迷失多一阵子也可以，随缘吧！Jacky笑言：「自己人生历练比Ian多少少，可以承受的压力也多少少，大家比我更心急想知道我们的发展路向，应承大家有消息即时说给大家知，加上自己经历过细公司发展，大公司和细公司各有做法，艺人只管做好自己每个表演便可。」此外，Ian表示比赛完结后与哥哥ANSONBEAN经常讨论比赛心得，现在多了共同话题，不过，却没有跟哥哥谈及自己日后发展路向，他抱着慢慢给予时间，不需太心急去决定下一步怎样行，先享受这一刻。

Dave、丘蓝想做MIRROR、ERROR混合体

黄日禧（Dave）指经历这次赛事最难忘是在小组第一次落败时，他落台后便哭不成声，之后加紧努力与丘蓝这位队友走到现在。而丘蓝最深刻是到韩国集训，从舞艺不精，训练至现在大有进步，甚至变成钟意跳舞。Dave也自夸，韩国集训完自己像变了个人，以往要练一星期才练好的舞步，现在几小时便可以。问他们想不想组男团？二人同样表示，有机会也勇于接受这挑战。问他们想组成像MIRROR还是ERROR类型的组合？Dave表示，自己有私心想做型格组合，而两组各有型格一面，所以两组的形式也想尝试。丘蓝也觉得，为何不可两种类形式也尝试，因为一个团不是只有一种风格。