《新扎师兄》男星遭前港姐女儿诱骗 惨致「入侵性」湿身 一反应曝光真实人品

63岁前TVB小生关礼杰与太太梁安娜结婚35年，育有两女，30岁的大女关枫馨参加《2021年度香港小姐竞选》，于五强止步，但成为TVB合约艺人。关枫馨入行后获得不少演出机会，训练演戏技巧，没想到却用在爸爸关礼杰的身上。近日关枫馨在IG分享的影片，就见到她装模作样整蛊爸爸。

关枫馨百厌整蛊爸爸

关枫馨在影片中，相约爸爸关礼杰驾车外出，二人准备泊车时，关枫馨忽然拎出一支水作状饮用，之后拎住问关礼杰：「呢个水系咪摆咗喺车度好耐？佢好似有阵味㖞，你闻下。」当关礼杰不虞有诈向住瓶口吸气时，关枫馨突然一揸水樽，令樽内的水如水柱喷出，直射入关礼杰口鼻中，更搞到成身湿晒。

关枫馨见状大笑，关礼杰一脸无奈望向女儿：「有乜味？好香㖞！」关枫馨即时补镬慰问爸爸：「Oh my god，你真系全身湿晒。」并递上毛巾抹车厢，并称「任务成功」。关枫馨在影片下留言：「喷晒入佢个鼻度，唔关我事㗎爸爸！！系佢哋叫我咁做㗎咋」，直指是应网民要求，为自己行为撇清关系。

关礼杰获赞EQ高

不少网民睇片后，大赞关礼杰EQ高：「爹哋真系性格好好㗎，好脾气嘅」、「你应该访问埋爸爸咩心情，btw你哋感情真系好好」。谭嘉仪也有留言：「爸爸脾气好好」，关枫馨回复时自爆，曾经担心玩得过火：「有1秒怀疑过佢会唔会嬲」。陈敏之留言：「果然系好锡女女」，关枫馨即擦鞋指关礼杰是：「100分爸爸」。

