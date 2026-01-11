27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗

日本写真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年12月31日宣布引退，近日却惊传出病逝消息，终年27岁。藤乃葵的母亲在社交网证实丧女噩耗，透露藤乃葵生前与病魔抗争，却在今年1月5日不敌病情离世，令人惋惜。

藤乃葵生前多作品

藤乃葵生前曾拍摄不少DVD及杂志，其母在IG分享女儿的作品，并悲痛留言公布女儿死讯：「藤乃葵在与病魔抗争的生活中，于1月5日安详离世。真的非常感谢各位的关照。谢谢大家。」

藤乃葵去年除夕在IG上载手写信，宣布引退消息，当时有指因健康不佳，无法再强装一切安好。藤乃葵自去年7月返乡，身体状况每况愈下，不排除「随时会发生甚么都不奇怪」，原定计划透过IG直播向粉丝告别，但身体情况却不允许，无奈最后要用书信形式道别。

藤乃葵写真界高人气

藤乃葵于2020年出道，凭火辣身材，在写真界拥有极高人气，曾被日本杂志年度评读中，夺得「百大巨乳女星」榜首。只是藤乃葵于2023年被诊断出罹患罕见的咽旁间隙肿瘤，一度停工接受治疗。藤乃葵于2024年曾经复出，但情况未见稳定，最终在2025年底宣布引退。

