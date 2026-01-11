Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗

影视圈
更新时间：13:00 2026-01-11 HKT
发布时间：13:00 2026-01-11 HKT

日本写真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年12月31日宣布引退，近日却惊传出病逝消息，终年27岁。藤乃葵的母亲在社交网证实丧女噩耗，透露藤乃葵生前与病魔抗争，却在今年1月5日不敌病情离世，令人惋惜。

藤乃葵生前多作品

藤乃葵生前曾拍摄不少DVD及杂志，其母在IG分享女儿的作品，并悲痛留言公布女儿死讯：「藤乃葵在与病魔抗争的生活中，于1月5日安详离世。真的非常感谢各位的关照。谢谢大家。」

相关阅读：45岁女星不敌大肠癌病逝 抗癌4年两次动刀 电疗后仍为女儿赢歌唱比赛令人动容

藤乃葵去年除夕在IG上载手写信，宣布引退消息，当时有指因健康不佳，无法再强装一切安好。藤乃葵自去年7月返乡，身体状况每况愈下，不排除「随时会发生甚么都不奇怪」，原定计划透过IG直播向粉丝告别，但身体情况却不允许，无奈最后要用书信形式道别。

藤乃葵写真界高人气

藤乃葵于2020年出道，凭火辣身材，在写真界拥有极高人气，曾被日本杂志年度评读中，夺得「百大巨乳女星」榜首。只是藤乃葵于2023年被诊断出罹患罕见的咽旁间隙肿瘤，一度停工接受治疗。藤乃葵于2024年曾经复出，但情况未见稳定，最终在2025年底宣布引退。

相关阅读：47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
00:57
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
5小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
18小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
22小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
6小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
20小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
18小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
21小时前
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
生活百科
2026-01-10 10:30 HKT