内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪

一名内地网红「杨大胆」早前在抖音发布一段影片在网上引起轩然大波。影片中，他声称在香港铜锣湾某酒店的后楼梯发现一块「无主孤魂」牌位，并为了拍摄「挑战」题材，竟无视禁忌，公然将牌位擅自「请」走。此举引发大批网民猛烈批评，而网台节目《恐怖在线》主持潘绍聪更到现场直击，证实牌位确实不见了。

网红擅自「请」走无主孤魂

从影片画面可见，该名自称「杨大胆」的网红在一个看似酒店后楼梯的角落，发现一个简单供奉著的红色牌位，上面写有「无主孤魂」等字样。他戏谑地称其为「无主美女」，并在镜头前表示要将其「请回家」，表示：「咱俩回内地」、「行啊，美女，大胆就把你收下了」、「好好处，处不好你就找自己的原因」。随后，他毫不犹豫地将牌位拿走，直接放入自己的背包中。

「杨大胆」在影片中更对著牌位说：「以后就跟在大胆身边」，并称自己「债多不压身」，要看看是否有能力「镇得住」，似乎将此举视为一次大胆的挑战，意图证明自己不怕鬼神之说。

相关阅读：潘绍聪曾直击「彭楚盈白骨案」单位 男租客见红衣女鬼做诡异举动 入住华德大厦后有运行？

网民怒轰行为对先人不敬

影片发布后，立即引来网民排山倒海的负评。许多人留言怒轰他：「为咗流量咩都做得出」、「对先人不敬」、「真系唔怪得啲人咁歧视网红呢个职业」。更有网民严肃警告他，「无主牌位」绝不能乱碰。对于这些警告，该网红将留言截图放入影片中，但显然对此不屑一顾，反而认为自己是在做「好事」，带「孤苦伶仃」的灵体离开。

传该无主孤魂牌位属已故女星

事实上，网民的警告并非空穴来风。据过去的报道指，该「无主孤魂」牌位属于一名多年前逝世的女歌手，此后便有人在酒店后梯摆放神主牌供奉。围绕著这个牌位，流传著不少怪事，有传曾经有位年轻人因尝试寻找这块神主牌，其后精神失常，不久后便身亡；亦有工人因为试图移动神主牌，因而遇上无法解释的怪事。

相关阅读：「鬼王」潘绍聪狠批中年男歌手疏于练习唱到出晒事 Zen前主音黄和兴无意返港再战乐坛

潘绍聪直击彭楚盈白骨案单位？

潘绍聪直击证实牌位失踪

网台节目《恐怖在线》的主持人潘绍聪闻讯后，亲身带领团队到铜锣湾该酒店的后楼梯现场直击。据潘绍聪在影片中所述，该「无主孤魂」牌位在本地灵异圈颇有名气。当他与团队抵达酒店后楼梯时，震惊地发现牌位确实已不翼而飞，疑印证了该网红影片所言非虚。潘绍聪对此行为感到相当无奈和慨叹，直斥对方行为疯狂，极不尊重。节目嘉宾对此行为亦大加挞伐，有法科师傅「法基师叔」更指出，牌位与香炉是共同体，盗走牌位等同夺去灵体「饭碗」，最终或令其烟消云散。这种为求网络流量而亵渎神灵、不尊重在地文化的行径，已引起网民一致谴责。

相关阅读：专访｜潘绍聪靠讲鬼故「楼换楼」变投资王 忌买凶宅曾住西贡撞鬼吓到退租