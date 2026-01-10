影后遭狂徒逼埋墙角影片流出震惊全网 男子被爆多度骚扰女星 佘诗曼都是目标？

22岁女星文淇（陈文淇）曾以电影《血观音》荣获第54届金马奖「最佳女配角」，以及2018年台北电影节「最佳女配角」，近年到内地发展的文淇，日前现身电影宣传活动时，遭狂徒逼埋墙角，气氛一度紧张，事件更登上微博热搜。

文淇被骚扰拒绝合照

据内地传媒报道，文淇前日（8日）到北京万达影城CBD店出席电影《马腾你别走》首映时，遭一名男子跟随，之后为索取合照，一度将文淇逼埋墙角。文淇身边当时只有一名女导演郑子忆，经理人公司人员、保镳未有跟随左右，以至文淇求助无门，只能在女导演郑子忆挡在二人中间保护，该男子期间更不断大骂文淇：「SB」、「堵她去」。

影片在网上曝光后，大批网民火速将男子起底，爆料指对方是惯犯，多次以追星名义骚扰女艺人，包括那英、周冬雨、乃万，其社交网晒出的合照，见到较熟悉有佘诗曼、郑恺等。

文淇工作室代报平安

文淇工作室昨日（9日）上午在微博报平安：「文淇已经平安到家，感谢关心她的朋友们，请各位放心。」文淇工作室又表示保留法律追究权利：「艺人的行程与个人空间受法律保护，任何未经许可的围堵、接触等行为均涉嫌违法。工作室已对现场情况完成取证，并保留透过法律途径追究侵权者责任的权利，我们绝不姑息任何侵犯艺人合法权益的行为」，同时提醒大众追星要保持礼貌距离，尊重艺人个人意愿。

文淇两度收道歉

该男子其后在微博以「郑炮儿」两度发文道歉：「希望别影响我的生活，我给文淇工作室道歉，希望给我认真改过的机会，我真知道错了，杜绝追星、骚扰明星、辱骂等行为，影响别人生活，我给大家抱歉，也给文琪本人，工作室说声抱歉」。

大批网民对「郑炮儿」向文淇道歉的态度不收货，嘲讽对方不敢用真名：「八月给那英道歉了，还犯！」、「那英、乃万、周冬雨…骚扰过的女明星一个一个道歉好吗」、「你怎么不实名道歉，当时做的时候想到后果了吗？你道歉的诚意在哪里？」等。

「郑炮儿」在微博发文向文淇道歉全文如下：

道歉信

尊敬的文淇女士：

@演员文淇 @文淇工作室official

您好！

在此，我为自己昨天未经您允许，强行要求与您合影的行为，过度打扰您私人生活的行为，向您致以最诚挚的歉意，我深知自己的举动已经严重扰乱了您的工作与生活节奏，给您带来了不必要的困扰和压力。确实很对不起文淇，我更不应该骂您和您的朋友，在这里诚挚的向您和朋友说声对不起。作为一名公众人物，您本该拥有平静的私人空间，却因我的鲁莽行为受到了侵扰，经过深刻反思，我已认识到自己的错误。今天后我会严格约束自身言行，尊重您的隐私，只在适当的场合以理性的方式支持您。

再次向您说声抱歉，对不起！

致歉人：郑某某

2026年1月9日

