86岁刘诗昆5岁大女初登国际舞台获全场掌声 孙颖爆过度溺爱遭导演下禁令

影视圈
更新时间：14:00 2026-01-10 HKT
发布时间：14:00 2026-01-10 HKT

86岁国宝级中国著名钢琴家刘诗昆与太太孙颖育有一对仔女，5岁大女刘蓓蓓（贝贝）遗传父母的艺术天份，近日在英国伦敦初登音乐剧舞台，演出在西区The Shaw Theatre的三场音乐剧《哪吒》（Ne Zha），音乐剧座无虚席，已圆满结束。

刘诗昆夫妇好紧张

刘诗昆与太太孙颖为陪囡囡刘蓓蓓到当地准备，早在去年底已抵达伦敦，逗留近一个月。刘蓓蓓虽然首次踏足国际舞台，但面对台下观众毫不怯场，表现活泼纯真，其中还表演一场独唱，赢得全场掌声，首演结束后更与其他演员一同受访。

相关阅读：86岁刘诗昆享天伦乐4岁女劲好动 静坐流露慈父冧样 一岁子遗传爸爸文静基因？

刘诗昆夫妇反省育儿理念

刘诗昆与孙颖因对女儿过度溺爱，又紧张兴奋，一度令导演看不过眼，勒令「全员保姆」不得跟身，让刘蓓蓓独自接受专业训练与发挥，最终刘蓓蓓的演出让人赞叹外，更因今次的经历，令孙颖深刻反省养育小孩的理念。

孙颖表示：「贝贝今次的演出成功除令我非常感动，哭了多次，这次的历程对我是一次灵魂洗礼、深入骨髓的觉醒之旅。这次演出算是一个缘份，音乐剧的制作人Emma找童年版哪吒，所以来找贝贝去演，是一次多国文化交流。」

孙颖计划为女儿打造音乐剧

孙颖提到导演下令禁贴身照顾女儿，最初很心痛：「原本以为照顾小孩是理所当然的事，条件好的家庭，搏命去爱，小孩长大后反而没有力量，今次导演下令保姆团不得跟贝贝进入剧场，开始时都很心痛，但慢慢发现这就是成长，能够令小孩独立完成，他们长大才会觅得去向。贝贝由最初战战兢兢，到最后得到自我肯定，直入剧场门，响彻云霄，更上一层楼。真的让我学习到对生命的责任与使命，好值得！」

孙颖见到女儿刘蓓蓓顺利完成任务，心中已开始有所计划：「我看到贝贝若于这方面真的有兴趣又有天份，唱、跳、演也有坚实的基础、愿意去学习与付出，我有机会去打造一个以她为主角的音乐剧。」

相关阅读：刘诗昆「女神节」庆86岁生日 潮爆着LV外套 为4岁女儿跳《APT》伴舞

