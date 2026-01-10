陈志云传离开商台惊现电视城惹揣测 TVB高层回应曾志伟工作交接安排

67岁的陈志云自2012年辞去TVB总经理一职，之后加盟商台出任行政总裁，两年后转任商业电台首席智囊，并主持节目《在晴朗的一天出发》，陈志云近日在节目中倒数日子，传出即将离开效力多年的商台。而商台昨日（9日）在社交平台发布预告片，「【神秘背影曝光】呢位人物嚟商台开咪？2026商台加入新主持？」据网民估计是前立法会议员江玉欢加入「开咪」。

陈志云与TVBUDDY合照

陈志云昨晚突然在IG分享影片及照片，见到他重游电视城，站在TVB门前与TVBUDDY合照。陈志云留言：「这条道路上我留下不少脚毛，在这里渡过了18年…」，由于曾志伟在台庆颁奖礼当晚宣布卸任总经理一职，因而有揣测陈志云是否重返TVB，接替曾志伟执政职务。

不少网民对陈志云在TVB门口打卡，嘲讽对方自制话题：「人无耻便无敌」、「前辈拗（搲）捞」、「佢谂多咗」、「点会请番呢条友？呢条友成日唱衰旧公司，唯恐天下不乱」等。

陈志云效力商台13年

TVB助理总经理（企业传讯）黄德慧回复《星岛头条》表示：「一直以来本公司未有机会与这位前辈联络。目前公司暂时未有聘请 Content Development 总经理的计划。由于曾先生在转任顾问之前，已用了一年的时间逐步将工作交接给四位综艺科监制，因此相关工作已有妥善安排。知道前辈重游旧地心情愉快，我哋都替佢开心。」

陈志云于2010年3月卷入贪污风波被检控，同年年底离开TVB，直到2017年其贪污定罪上诉得直，推翻所有定罪。陈志云于2013年3月加入商台担任行政总裁，两年后转任首席智囊，并主持881台节目《在晴朗的一天出发》，至今效力商台近13年。陈志云近年又开设YouTube频道「志云频道stephenchannel」。

陈志云曾传爆料惹祸

早前陈志云在活动上接受访问，爆料称「收到风」有MIRROR成员会出席《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，有传因此破坏一些安排，而惹祸上身，「被离开」商台节目。不过陈志云今年1月1日曾现身颁奖礼，并与商台董事及行政总裁陈静娴、主席何骥合照。

