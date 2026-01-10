TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员

现年31岁的林正峰，近年备受TVB力捧，获演出《新闻女王》、《逆天奇案2》和《美丽战场》等剧集，加上近年积极拍片放到小红书，吸纳不少内地粉丝，去年更升呢做男一，到横店拍摄古装剧《宛妃传》，早前又为电影《保镖》到张家口取景，同样担任男主角。

林正峰只有来回船票

在刚过去的《万千星辉颁奖典礼2025》，林正峰亦再度打入「飞跃进步男艺员」十强，日前他就在小红书及抖音拍片分享自己出席颁奖礼流程，并以：「震惊！tvb颁奖典礼幕后原来是这样！ #tvb #万千星辉颁奖礼 #演员日常 #vlog」为主题。影片中的林正峰，表示自己天未光已落机返香港，准备当晚的颁奖典礼，一边化妆一边拍片说：「今天5点才落飞机，现在9时45分开始化妆，因为要赶去准备参加公司一年一度的颁奖礼。」其后他表示自己「未够班」，只有一张来回澳门的船票，没有任何车马费：「可能大家会问我为什么要自己化妆、自己弄头发呢？因为要排队，参加颁奖礼没有一个预算，就不像广告啊，最多可能有的是所谓的车马费，就看每个艺人的档位，但是我就肯定没有呀，但是他们会包我一张来回澳门的船票。」

相关阅读：31岁力捧小生首做男一出师不利大呻倒霉 连环出现「黑仔」奇遇 网民震惊剧组安排差

林正峰：有机会我会站在前面

化好妆，林正峰就赶快食个早餐，继续执拾刚落机的行李，之后镜头一转，林正峰自行驾车到珠海横琴口岸把车放下。到达澳门后，有工作人员带他到化妆的场地，沿途拍片介绍平常艺人所行的通道和打卡位，然后到达化妆的场地：「到了化妆的场地，真的很多人排队化妆，所以自己化妆是省不少时间。」其后再到颁奖礼现场彩排直播走位，他指自己是18线演员，只能站在后排位置：「 彩排主要是看大家的站位，会不会给前面的人挡住，然后大家要排位，谁站前面谁站后面，那我这个18线演员，就只能站后面啦，但是没关系，我相信有机会我会站在前面的.....」

彩排完毕，林正峰在手机找了一张内地当红小生王鹤棣的照片给发型师弄头发，之后再找给化妆师补妆，行完红地毯就到餐厅医肚，等到颁奖礼正式开始才再进场，直至颁奖礼完毕，林正峰就自行搭车离开。

相关阅读：31岁TVB力捧小生居安思危日打三份工 揾专业技能兼职网民好奇未财务自由