周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤

朱茵与好友蔡少芬（Ada）在乐易玲监制的邵氏新剧《风华背后》中饰演姊妹，二人日前出席煞科宴，与郑希怡（Yumiko）一同抢尽风头。郑希怡昨日（8日）在IG分享影片，不但见到她上台唱首本名曲《相对湿度》，炒热气氛似参加商演，更爆料朱茵被群众呼唤中上台派利是。

朱茵拎利是做财神？

郑希怡分享的影片，见到她与新鲜出炉视帝黄宗泽（Bosco）情绪高涨，黄宗泽更兴奋到拍枱拍到似「问米」呼唤朱茵。郑希怡留言：「喺我地一声声呼唤中，紫霞仙子上台派利事（是）啦 #风华背后杀青宴」，之后见朱茵拎住利是落台，走到郑希怡及黄宗泽旁边，未知是否被要求派钱。

相关阅读：风华背后｜朱茵片场喝令老友收声 蔡少芬记仇放心上 怀念拍摄现场粗口横飞

同场有份出席煞科宴的张美妮公开多张合照，透露《风华背后》煞科宴气氛好：「台前幕后合作愉快，成晚气氛超好，Ada人靓可爱重要好玩得，现金大利是抽奖𠮶part真系超搞笑，加上佢同出炉视帝Bosco嘅互动，真系笑到我哋皱纹都出晒嚟，相信佢哋喺剧中的火花一定为观众带嚟新鲜感 #风华背后台前幕后恭贺Bosco荣登视帝」。

张美妮周围搲合照

张美妮分享与乐易玲、朱茵、蔡少芬、黄宗泽、郑希怡、叶凯茵等合照，虽然朱茵打扮保守，穿上白恤衫衬湖水绿色的灯芯绒西装外套，但恤衫的第三粒钮爆开，若隐若现非常吸睛。加上54岁的朱茵保养得宜，脸上零皱纹，完美诠释未受岁月洗礼。

相关阅读：朱茵赞囡囡有少女味 爆管教心得要笑脸调教女儿 拍剧太忙无暇约蔡少芬过节