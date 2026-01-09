陈凯琳再夺冠成KOL「最吸金女王」 倪晨曦郑秀文紧接其后 张敬轩成10强唯一男星

近年不少艺人从电视圈转型成为KOL，更深受广告商喜爱。媒体广告分析平台admanGo今日（9日）公布「2025年十大IG品牌内容广告销售额最高KOL」头十位排行榜，计算方法仅以IG KOL在其IG频道内的品牌内容广告宣传作计算，不包括广告商支付予社交平台费用，头三名分别为陈凯琳、倪晨曦、及郑秀文，而刚第4度夺视后的佘诗曼则紧随第4位。至于第5至10位排名分别为：第5位 容祖儿、第6位林芊妤Coffee、第7位卫诗雅、第8位YouTuber J Lou、第9位张敬轩以及第10位中韩混血KOL Miss Sue Chang，而张敬轩是十强中唯一上榜的男星。

陈凯琳不喜欢「最吸金KOL」称号

陈凯琳多次成为最吸金KOL榜首，早前她接受访问时，指对于被外界形容为「最吸金KOL」，她直言绝不喜欢这个称号：「我唔钟意用金钱来衡量一个人嘅价值。我同小朋友讲，钱系一种道具，俾我哋生活，但唔系用呢一样嘢来变成一种身份。」她续说：「而家系Top，但迟啲或会Drop，我唔想用佢来衡量我嘅满足感及存在价值。」