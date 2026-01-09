江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」

由古天乐总监制兼主演的电影版《寻秦记》，自上映后票房连连报捷，截至1月7日港澳票房已累计冲破5,000万。在电视剧版《寻秦记》饰演「连晋／嫪毐」的64岁江华，对于未有参与《寻秦记》电影版，曾在访问中解释剧中角色已死去，再拍摄已没有意义。而网上近日流传一段江华扮皇帝的影片，再爆料电影版《寻秦记》秘密。

江华演大反派角色入屋

江华当年在电视剧版本《寻秦记》中，饰演的「连晋／嫪毐」，前期为赵国巨鹿侯府第一剑客连晋，以宣萱饰演的「乌廷芳」利诱真正「嫪毐」教左手剑法，之后杀死「嫪毐」顶替其身份。其后成为秦国长信侯，又与太后朱姬通奸，最终被嬴政诛杀，是剧中的大反派。

江华曾多次解释拒演电影版《寻秦记》的原因，指20年前演绎的角色是无法超越的经典，没有必要再重拍。而古天乐亦曾坦言「连晋／嫪毐」角色已死，很难将其复活，又以吕不韦（郭锋饰）为例，强调不可能让已死角色回归。

江华再扮皇帝回应《寻秦记》

近日网上流出一条影片，是去年江华现身内地景区广东千古情时，穿上皇帝装的片段，当日江华被粉丝讨论「回应参演《寻秦记》」，江华坦承：「电影𠮶个我有冇拍？我冇拍，唔可惜。」江华拨住扇表示原本有片尾彩蛋：「佢哋原本想我最尾𠮶度出去，即系彩蛋出场，我又觉得佢个彩蛋冇乜特别意思，咁所以我都......」，江华停顿一下，随即笑说：「哎呀，唔讲咁多秘密你知。」

网民质疑冇江华与片酬有关

网民对江华现身彩蛋问题作出讨论，上载影片的网民留言：「江华曾回应出演《寻秦记》，如果他真的出现在开场彩蛋，你们期待吗？」有网民嘲讽：「又一个朱孝天」、「系咪片酬没谈妥？」、「不期待，我偶像演戏是用灵魂和生命演绎，彩蛋就是卖情怀」等。

