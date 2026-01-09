李施嬅与前男友车崇健复合 上《再见爱人5》狠数前度不是 原谅渣男被狂轰「恋爱脑」

44岁的李施嬅（Selena）去年初宣布与星级健身教训练车崇健（Anson）解除婚约兼分手，却在年底结伴亮相内地综艺节目《再见爱人5》，李施嬅在节目中揭露分手内幕，又多次数落前未婚夫，大批网民边睇边闹，盼李施嬅带眼识人。估不到分手近一年，李施嬅在节目中成功被车崇健打动，在大结局「下车」相拥复合，引起网民怒轰李施嬅恋爱脑：「有时真怀疑是否有剧本啊」。

李施嬅曾大数男方不是

李施嬅与车崇健拍拖8年，经历多次分合，李施嬅在节目中更大数男方不是之处，指车崇健不知其喜好，连对海鲜过敏都不清楚，感觉自己似车崇健母亲多过女友。车崇健在节目中表现出的自我中心，以及不够贴体行为，令不少网民震惊，为李施嬅感不值，认为她可以揾更好的另一半。

而李施嬅与车崇健在《再见爱人5》大结局前一集，一度发生激烈争吵，原以为复合无望，怎料在大结局却出人意表，李施嬅最终选择下车，与在马路边等待的车崇健再续前缘，二人更笑得灿烂。车崇健对李施嬅再给予机会感到十分高兴表示：「当我能做甚么我都做了，我这次的最终目标，是希望跟她能再来一次，因为我现在都是一样爱她，这个从来没变。」

李施嬅自觉逼得太紧

李施嬅给车崇健最后机会，又向对方道歉，因自觉在节目中逼得太紧：「我觉得这段时间，一直逼得你很就是一直逼你，就是还有问你问题又问得很尖锐，可能你会觉得很难受。因为我觉得我们这么绝望，我希望你可以给我，起码有一小点的希望，所以我下来是因为，有一个那么小点的希望，但这个不代表我们，马上这一刻就已经在一起，我下车，我其实想看到那个一小点的希望，有没有可能性会变得更大一点。」

李施嬅18天改变主意

网民对李施嬅在18天的行程中，由坚决拒绝复合，到最后改变主意，认为只有李施嬅有所转变，对二人的关系并不看好：「顶级被男人牵鼻子走的」、「那就尊重一下吧，幸福久久」、「只能说不理解但是尊重祝福吧」、「今后李施嬅再对车有一句怨言，我都觉得是李的问题，车绝对没有问题」。也有人估计二人是否从未分手：「下个车也不代表甚么，回去后还能再分」、「想说李施嬅颜值不差，看上这个车啥了呢」、「所以所有观众都是他们play的一环而已」等。

