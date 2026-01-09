《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱

曾经在TVB歌唱比赛节目《中年好声音2》被封为「大魔王」的安雅希（Maggin）曾被看好是三甲之选，可惜最终输了比赛，只获得第6名，但未有阻档安雅希追遇梦。不过昨日（8日）安雅希突然贴出与TVBubby的合照并说：「万分舍不得。」疑宣布离开TVB。

安雅希曾以深情演绎打动了评审

在《中年好声音2》的舞台上，安雅希曾以其深情的演绎和感人的故事打动了评审和观众。安雅希亦曾透露在比赛前一星期，爸爸父亲不幸离世，这段经历也让她在演唱时投入了更深厚的情感。 比赛结束后，她签约TVB成为旗下艺人，展开了在香港的演艺生涯。

安雅希突贴与TVBubby合照疑宣布离巢

「TVB职艺员新春盘菜宴」昨晚在TVB筵开100席，约160位艺人与1000位幕后齐聚，TVB主席许涛于台上发言时宣布「加人工」，加幅与往年一样，又指会论功行赏，望同事多劳多得。一众《中年好声音2》的歌手亦有出席，安雅希除了贴出盘菜宴的相片外，突然贴出与TVBubby的合照，最初说：「万分舍不得…. 最后一次盆菜宴，开心、感动、暖心、欢笑、向上、泪水⋯⋯TVB对于我仍然系一个神圣嘅地方，彼此祝福。」其后再加文：「我继续努力唱多啲好歌。Ps：公司很锡我，对我很好，多谢大家关心。」安雅希今次疑与TVB结束合作关系，不少网民留言送上祝福：「事事顺利，有更好发展！」、「加油，妳是最好的。」安雅希在《中年好声音2》比赛初期被评判之一的伍仲衡认出，安雅希透露其实她是《中国新歌声》的香港及深圳PK赛总冠军。

安雅希比赛初期与已故艺人鲁芬撞样

被封为「大魔王」的安雅希在比赛初期被指与已故艺人鲁芬撞样，令观众留下深刻印象。安雅希多次在演唱时因想起父亲而感触落泪，安爸爸在女儿参赛前不幸离世，因此安雅希仍未走出丧父阴霾，安雅希曾在称不明白父母的苦心，只觉得父母缺少陪伴她的时间，一度令她以为父母已忘记她：「当我理解咗之后，爸爸就生病，好想话畀大家听一定要珍惜，可能等到你谂通想孝顺时，已经冇机会喇！」同时自爆自己是一位单亲妈妈，转眼女儿已经小学毕业，更以学霸成绩入传统名女校英华女学校，亦是历史最悠久的女校之一。该校多年来孕育不少杰出女性，当中著名校友有梁艺龄、雨侨、导演张婉婷、著名堪舆学家麦玲玲等。

