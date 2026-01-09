Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-09 HKT
发布时间：09:00 2026-01-09 HKT

现年71岁、有「鬼马歌后」之称的朱咪咪入行超过半世纪，由酒廊献唱到签约唱片公司成女歌手，又曾在红馆举行个人演唱会，风头可谓一时无两！吸金力惊人的朱咪咪在手持近10间大屋，粗略估计有逾亿身家。朱咪咪早年拍不少TVB剧集，成为不少香港网民的集体回忆。

朱咪咪健康状况惹忧？

不过近年朱咪咪终于放慢脚步，返回新加坡老家与家人团聚兼享清福，闲时外出登台，生活过得写意又轻松。鲜有返港的朱咪咪日前出席好姊妹黑妹李丽霞的生日会，两人相识逾30年，过往不时一齐登台揾食。久违了的朱咪咪身形又见单薄，令人担心她的健康状况。

相关阅读：前TVB「炒楼绿叶王」过亿身家都畀仔嫌弃 曾与老公儿子长期分居：两个仔当初好唔钟意妈咪

朱咪咪身形明显再消瘦

朱咪咪与黑妹李丽霞相交当年，日前资深传媒人汪曼玲贴上生日派对的相片，朱咪咪专程返港为好友庆祝，不过朱咪咪身形明显消瘦，脸上有不少「老人斑」，看来苍老了不少。朱咪咪曾在访问上说过：「瘦系因为晚上我食饭只食餸，最拿手系煮猪肉蒸蛋，三黄蛋、皮蛋、咸蛋、鸡蛋，好简单。」不过朱咪咪郑重说明每年皆在政府医院进行健康检查，结果均显示无异常：「呢两年我系瘦咗10几磅，我照食好多嘢㗎，由细到大都冇谂过减肥，可能频扑扑喇，而且我少食多餐，咁样对身体更有益。」

朱咪咪重申无退休打算

不过朱咪咪曾因工作关系，与一对儿子相处时间不多，二仔马健晋曾说：「我好少有机会同妈咪接触，妈咪成日返工冇时间陪我哋，如果我哋约定咗一个时间去做呢件事，佢有时因为要开工需要取消，所以细个真系几唔开心。」朱咪咪亦曾说：「我知两个仔当初好唔钟意妈咪，送咗佢哋返新加坡，自己一个喺香港做嘢，但系冇办法，签咗唔可以唔做，不过近呢几年，我觉得要将工作减量，唔可以再好似以前咁，由朝到晚做到三更半夜，咁样好似唔系做人嘅生活态度。」不过朱咪咪重申无退休打算，但会选择适合年龄的工作：「人唔可以唔做嘢，咁样会慢慢沉落去，但年纪大唔想做有压力嘅嘢，唔想衰收尾，食少啲唔会死。」

相关阅读：69岁TVB「御用阿妈」疯狂变瘦？现树根颈丰腴身形不再 与儿媳同住曾自爆冇饭食

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
17小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
6小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
19小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
6小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
5小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
22小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
4小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT