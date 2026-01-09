71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃

现年71岁、有「鬼马歌后」之称的朱咪咪入行超过半世纪，由酒廊献唱到签约唱片公司成女歌手，又曾在红馆举行个人演唱会，风头可谓一时无两！吸金力惊人的朱咪咪在手持近10间大屋，粗略估计有逾亿身家。

不过近年朱咪咪终于放慢脚步，返回新加坡老家与家人团聚兼享清福，闲时外出登台，生活过得写意又轻松。鲜有返港的朱咪咪日前出席好姊妹黑妹李丽霞的生日会，两人相识逾30年，过往不时一齐登台揾食。久违了的朱咪咪身形又见单薄，令人担心她的健康状况。

相关阅读：前TVB「炒楼绿叶王」过亿身家都畀仔嫌弃 曾与老公儿子长期分居：两个仔当初好唔钟意妈咪

朱咪咪身形明显再消瘦

朱咪咪与黑妹李丽霞相交当年，日前资深传媒人汪曼玲贴上生日派对的相片，朱咪咪专程返港为好友庆祝，不过朱咪咪身形明显消瘦，脸上有不少「老人斑」，看来苍老了不少。朱咪咪曾在访问上说过：「瘦系因为晚上我食饭只食餸，最拿手系煮猪肉蒸蛋，三黄蛋、皮蛋、咸蛋、鸡蛋，好简单。」不过朱咪咪郑重说明每年皆在政府医院进行健康检查，结果均显示无异常：「呢两年我系瘦咗10几磅，我照食好多嘢㗎，由细到大都冇谂过减肥，可能频扑扑喇，而且我少食多餐，咁样对身体更有益。」

朱咪咪重申无退休打算

不过朱咪咪曾因工作关系，与一对儿子相处时间不多，二仔马健晋曾说：「我好少有机会同妈咪接触，妈咪成日返工冇时间陪我哋，如果我哋约定咗一个时间去做呢件事，佢有时因为要开工需要取消，所以细个真系几唔开心。」朱咪咪亦曾说：「我知两个仔当初好唔钟意妈咪，送咗佢哋返新加坡，自己一个喺香港做嘢，但系冇办法，签咗唔可以唔做，不过近呢几年，我觉得要将工作减量，唔可以再好似以前咁，由朝到晚做到三更半夜，咁样好似唔系做人嘅生活态度。」不过朱咪咪重申无退休打算，但会选择适合年龄的工作：「人唔可以唔做嘢，咁样会慢慢沉落去，但年纪大唔想做有压力嘅嘢，唔想衰收尾，食少啲唔会死。」

相关阅读：69岁TVB「御用阿妈」疯狂变瘦？现树根颈丰腴身形不再 与儿媳同住曾自爆冇饭食