演员奖2026｜里安纳度争影帝 辛潘「男配」大热 《一战再战》7项提名领先

前名「演员工会奖」（SAG）的「2026演员奖」（Actor Awards）将于3月1日举行，今日公布提名名单，《一战再战》获7项提名领先︰包括影帝、男配角、最佳整体演出、特技演出等奖，《罪人们》以5提名紧随其后。

夏里逊福获颁「终身成就奖」

里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）凭《一战再战》入围影帝，将与Critics’ Choice出炉影帝《Marty Supreme》添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）、《罪人们》Michael B. Jordan等争奖。《一战再战》辛潘（Sean Penn）及班尼斯奥迪多路（Benicio del Toro）齐入围男配角。

影后方面，《If I Had Legs I’d Kick You》柏林影后露丝拜恩（Rose Byrne）、Critics’ Choice出炉影后《Hamnet》的Jessie Buckley、《暴蜂尼亚》金像影后爱玛史东（Emma Stone）、《SONG SUNG BLUE：蓝色情歌》姬蒂赫逊（Kate Hudson）等角逐。《魔法坏女巫：第二章》Ariana Grande、《凶器》Amy Madigan、《一战再战》Teyana Taylor等获女配角提名。夏里逊福（Harrison Ford）将获颁「终身成就奖」。

剧集方面，喜剧《斗戏影业》获5提名领跑，其次是《白莲会》及《混沌少年时》各获4项提名。《斗戏影业》入围2项视帝、2项视后及群体演出，《混沌少年时》的Stephen Graham及「最年轻艾美奖得主」Owen Cooper齐入围电视电影或迷你剧组视帝。韩剧《鱿鱼游戏》、美剧《怪奇物语》、《最后生还者》等入围角逐最佳特技演出。