艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣被指「双面人」 张曼玉任达华因一事获赞

艺人的私下一面一直都是网民谈论的热门话题，他们的一举一动总能轻易占据新闻头条，成为大众茶余饭后的焦点，当中可能有部分艺人镜头前后两个样，「亲民人设」与现实不符而大失所望。近日有网民在Threads讨论「遇过最有礼貌及无礼貌艺人」，反应相当热烈！

钟柔美粉丝生日会后选择脱粉

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）因错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片后，事后强调自己仍是「A0」（没有恋爱经验），结果仍逃不过被外界质疑，其后在Threads疯传多张疑似钟柔美中学时期与多位男友合照，当日有又揽又锡的激吻相，A0人设崩坏，今次有自称曾是」钟柔美粉丝透露在一次生日会后选择脱粉。

钟柔美A0人设崩坏态度脱粉

日前有网民开po「不如讲吓你遇过最无礼貌嘅艺人嘅经历」，结果反应相当热烈，有逾千人留言分享，当中当然包括有A0人设崩坏的钟柔美，有人说：「我并唔系因为佢近期嘅新闻先至觉得佢冇礼貌/串，而系我曾经系佢嘅fans，因为佢𠮶啲不可一世嘅态度而脱粉。2022年嘅时候我去咗Fans Club搞嘅生日会，谂住开开心心睇偶像，但去到好尾有一个环节系大家排队同佢影相+畀佢签名，佢对唔同人嘅态度系有唔同分别啰，即系见到小朋友，佢就会系咁喺度话『好得意啊』跟住又喺度抱起𠮶个小朋友，但系见到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度「哦」、「嗯」，人哋同佢讲多两句佢就忍唔住反白眼由𠮶阵开始我就脱粉。佢𠮶种串系好自然就感觉得到，所以最近见到啲新闻都唔意外。」有人就说：「啲auntie 婆婆先使得多钱，咁断自己条米路， 佢两个队友好明显好佢好多，起码睇得出系有礼貌嘅人。」

「双面人」钟嘉欣又被翻旧帐

同样被称为「双面人」的钟嘉欣，又被翻旧帐：「读小学𠮶阵经过m记，等佢拍完戏想同佢影张相，问完佢望咗我一眼就走咗，痴线，记咗廿年。」、「上年有朋友去温哥华Richmond间Costco，见到有杯面就好兴奋咁指住啲杯面同佢比较远嘅老窦讲：『I found it, is here!』 唔知点解阿嘉欣姐就觉得人哋系指住佢，就系咁啤住我朋友。我朋友系竹升妹嚟，不过都有睇TVB。咁佢见到有人啤住佢，咁佢自然就望住对方，事后佢谂起呢个就系x女人钟嘉欣。」、「大家企喺时代等人， 又系对接到眼神， 跟住即刻扮晒嘢， 我当时都唔知佢系乜水， 系个靓少少嘅女士啰， 后来返屋企睇电视先知佢叫咩名，原来Tvb新艺人一个。」

杨千嬅行为同样被连环讨论

当中还有张可颐：「当年喺TVB做，唔知受过佢几多气，经常迟到、no show，打畀佢又闹，另外少少事就一轮咀英文连粗口闹人。」杨千嬅的行为同样被连环讨论：「千Fa十几年前做超市收银，𠮶阵佢仲系紫色头发，所以好易认，但我都系嘟货收钱个刻先认到佢， 阿『大明星』全程黑面，问又唔应人，自此由好感变成无感。」、「当年系又一城，𠮶间舖头喺电梯口，我上电梯一定要经过会望到，原来佢拍嘢可能广告，佢觉得我望佢，𠮶个样劲串啤到我行一行，𠮶刻觉得佢黐X线。」、「细个喺餐厅都serve过佢，全程黑面。」、「约2016年，撞到佢一家同个仔睇sesame street音乐剧， 系break的时间喺场外见到， 礼貌地问可唔可以同千fa影相 （忠粉咗好多年，买CD、听演唱会） 点知佢口可以但X面， 之后佢老公仲好似好好人，话帮你哋一家人影呀！ 点知出嚟张相蒙完全睇唔清， 手震就唔好同人哋讲影相啦！唔想影相，你可以礼貌拒绝， 此事之后直接脱粉！（伪人）。」不过有网民为艺人平反：「睇完留言发现其实做明星有时都几惨，要24小时keep住精神有礼貌反应快，咁啱攰𠮶阵做少样就会被归纳为无礼貌。」、「成个post都好可悲，真假难辨，得个讲字。好似一堆小学鸡拉大队叫人唔好渗阿边个玩咁，系咪因为冇人买八卦杂志太闷大家要自娱？」

张曼玉是最Nice代表

当然，亦有不少艺人获赞有礼貌，张曼玉是其中一人：「最Nice代表：张曼玉！ 贵为国际巨星、影后级人马的张曼玉真系我见过最无架子的SuperStar! 2003年、小弟任职兰桂坊STXXBXXXX 嘅时候、无意之间见到一个超级有ICONIC嘅人物进店⋯⋯巨大爆炸头、超有派头的黑超、由未进店已会心微笑咁行入嚟、佢一入到嚟、我就心心眼咁同佢打招呼（HELLO MAGGIE)，佢见到我都笑笑口咁回应返（HELLO HELLO），跟住佢好有兴趣咁望住个CAKE柜问我有冇好介绍⋯⋯⋯最后佢买咗两件蛋糕同一杯咖啡、全程就由收钱到冲咖啡期间我都系直接同佢对谈，（完全有问必答、历时约5分钟左右，佢问我企喺呢边门口会唔会阻住我哋（镛记对面𠮶入口）、我话：唔会当然唔会啦！原来佢等紧助手车嚟接佢、隔咗几分钟之后佢临走仲同我讲 （我有车啦、下次再见，哗，真系冧到晕咗！ （我居然可以同国际巨星面对面交谈、𠮶一刻真系心跳无比加速、永生难忘）」

好好先生任达华「好事传千里」

向来是好好先生的任达华「好事传千里」：「有礼貌见过系任达华，又系按摩店。我坐喺楼下按脚，突然之间见到佢，逐个客say hello，笑笑口。 后来先知佢系附近拍嘢，有空档嚟按摩。 之后我上楼上，听到佢叫呀姐唔好关门。」、「记得有一次迟咗开始登机，check登机证𠮶阵见到佢同行朋友（定唔知系助手），见到佢其中一只手好似整亲，佢都好有礼貌双手畀证件同埋登机证，完左去排队都讲thank you。」、「系gym room 见到佢，完全无架子劲友善，唔介意合照之余佢仲会摆下pose。」、「以前𡃁妹仔做记者时候要去访问任达华，我同同事两个初出茅庐劲惊畀艺人黑面呀、阻到人呀，为我哋唔系做开娱乐，完全对娱乐版有咩规矩系一无所知，点知去到，华哥话要叫嘢畀我哋一齐食，访问到咁上下又叫我哋同佢自拍吓先，唔好咁紧张，摄影师影佢，点影都有求必应，临走送我哋搭䢂，仲送到见到我哋架䢂闩晒门先离开 咁好礼貌嘅明星真系好好。」梁朝伟亦被赞好有耐性：‧「有次我同佢合照，点知个镜头盖冇打开，跟住佢就话未开个个盖wo儍猪，我系男仔，𠮶时仲细。 语气系听落好舒服，真心好人！跟住之后揾佢签合照相，佢问埋我乜名，我叫乜仔（名唔爆，冇人想知），叫乜嘢仔吖，叫乜哥啦！就喺张合照相度写乜哥。」