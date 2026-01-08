已故武侠女星郑佩佩80岁生忌 女儿原子鏸撰长文悼念亡母：每天都会想起妳

一代武侠女星郑佩佩于2024年7月在美国离世，享年78岁。女儿原子鏸一直未能放下母亲，去年与摩洛哥老公和儿子搬离「伤心地」，由美国搬到摩洛哥生活。1月6日是郑佩佩的80岁生忌，原子鏸日前在其IG上载母亲的黑白照片，并以英文撰长文悼念母亲并表示：「每天都会想起妳」。

原子鏸：母亲永远活在我们心中

原子鏸在文中回忆与母亲郑佩佩生活点滴，并指母亲是一位无私奉献的超级妈妈：「我亲爱的妈妈，今天我们缅怀妳，妳是多么了不起的人，妳将永远活在我们心中。妳的一生成就远超常人。妳是一位孝顺的女儿，一位慈爱的姐姐，一位无私奉献的超级妈妈，更是一位才华洋溢的艺术家。然而，只有妳的家人才真正了解妳为您所爱之人付出了多少。妳是多么善良、慈爱、慷慨、无私，而妳的精神也深深烙印在我的心中。」

原子鏸感谢母亲树立好榜样

原子鏸亦感谢母亲为她树立好榜样，让自己明白想成为永远把爱与关心放在第一位的人：「每天我都会想起妳；每天我也会继续想念妳。谢谢妳成为我的母亲、我的朋友、我的指引者、我最大的支持者和我的导师。谢谢妳总是想办法照顾好我们所有人，即使妳的精神仍在！」最后原子鏸向母亲喊话：「妈妈，生日快乐！今天是妳80岁的生日。 我很爱妳。」字里行间都充满思念和爱，触动不少网民。

