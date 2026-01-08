Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活

更新时间：22:52 2026-01-08 HKT
发布时间：22:52 2026-01-08 HKT

日本资深名模古谷惠近日传出病逝消息，终年47岁。古谷惠所属的经理人公司Bon Image证实噩耗，在官方网页发声明，古谷惠罹患大肠癌第四期，搏斗多时最终不敌癌魔，于2025年12月19日离世。

古谷惠获赞平易近人

经理人公司Bon Image在声明中，称赞古谷惠是一位平易近人且细腻体贴的人：「是那种自然而然让人聚在身边、温暖又开朗的人。」双方合作的岁月是无可取代的宝贵回忆：「心中充满深深的感谢，也缅怀她的重要存在。」最后祈盼故人安息：「谨此对生前关照她的各位致以深深的谢意，并诚挚祈祷她安息。」

古谷惠自罹癌后，以乐观积极的态度面对，不时在社交网公开治疗进度，去年透露已经不再服用抗癌药物，改为缓和治疗，而癌细胞已转移至肝脏。古谷惠最后一则帖文，于2025年10月28日公开，当日是其47岁生日，古谷惠表示「跟疼痛和平共存」，过去两星期过得平静。古谷惠又以幽默的方式，分享与丈夫的日常互动，笑称老公早上小腿抽筋的表情：「脸像鬼一样可怕」。

古谷惠杂志御用模特儿

古谷惠凭独特气质与时尚感，在各大品牌时装骚露面，并成为《ELLE》、《流行通信》、《装苑》、《GLOW》等杂志御用模特儿。古谷惠近年淡出大众视线，与老公一同经营餐厅「Bistro11」，据指做得有声有色。

