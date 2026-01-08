风华背后｜朱茵片场喝令老友收声 蔡少芬记仇放心上 怀念拍摄现场粗口横飞

蔡少芬、朱茵在剧集《风华背后》中演姊妹，昨晚煞科宴上，她们形容现实中也情同「姊妹」，见两人不时斗嘴。她们多年没合作，蔡少芬说︰「一埋位仍然好有默契，又有火花！」朱茵笑指︰「我哋鸡啄唔断，工作人员都怕咗我哋！」

小器簿记录在案

蔡少芬形容是次合作好玩，剧中谈姊妹情，起初关系差，经常吵架，后来又和好，颇为写实。问到可吵出真火？蔡少芬即说：「有场戏佢无啦啦好大声同我讲，叫我唔好讲嘢住！等佢做（演）埋先！咁我冇再讲嘢，大家做完场戏之后，佢有道歉，话唔好意思，我话无嘢啦！佢就系咁，大家两姊妹，过咗就算！虽然我系有放喺心上！」朱茵笑说：「件事起因系蔡小姐叫我应该咁做咁做，我觉得咁样好真（诚）嘅，我哋熟到……我唔介意佢嬲！大家都系针对件事啫，想件事好。」蔡少芬补充：「场戏后面我哋互闹，当我睇到佢流泪，我闹唔出啦！唔舍得，有心痛感，好投入场戏。感恩同阿茵合作，台前幕后都好似一家人。」

朱茵称在港拍剧十分开心，打成一片，「大家同声同气讲广东话，听到广东话粗口好有亲切感，会笑出嚟！几乎日日都听到。（你讲埋一份？）有啲嘢唔使讲出口，喺心中。我真系要赞一赞广东话粗口，博大精深！」