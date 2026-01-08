Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

风华背后｜朱茵片场喝令老友收声 蔡少芬记仇放心上 怀念拍摄现场粗口横飞

影视圈
更新时间：14:45 2026-01-08 HKT
发布时间：14:45 2026-01-08 HKT

蔡少芬、朱茵在剧集《风华背后》中演姊妹，昨晚煞科宴上，她们形容现实中也情同「姊妹」，见两人不时斗嘴。她们多年没合作，蔡少芬说︰「一埋位仍然好有默契，又有火花！」朱茵笑指︰「我哋鸡啄唔断，工作人员都怕咗我哋！」

小器簿记录在案

蔡少芬形容是次合作好玩，剧中谈姊妹情，起初关系差，经常吵架，后来又和好，颇为写实。问到可吵出真火？蔡少芬即说：「有场戏佢无啦啦好大声同我讲，叫我唔好讲嘢住！等佢做（演）埋先！咁我冇再讲嘢，大家做完场戏之后，佢有道歉，话唔好意思，我话无嘢啦！佢就系咁，大家两姊妹，过咗就算！虽然我系有放喺心上！」朱茵笑说：「件事起因系蔡小姐叫我应该咁做咁做，我觉得咁样好真（诚）嘅，我哋熟到……我唔介意佢嬲！大家都系针对件事啫，想件事好。」蔡少芬补充：「场戏后面我哋互闹，当我睇到佢流泪，我闹唔出啦！唔舍得，有心痛感，好投入场戏。感恩同阿茵合作，台前幕后都好似一家人。」

朱茵称在港拍剧十分开心，打成一片，「大家同声同气讲广东话，听到广东话粗口好有亲切感，会笑出嚟！几乎日日都听到。（你讲埋一份？）有啲嘢唔使讲出口，喺心中。我真系要赞一赞广东话粗口，博大精深！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
5小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
3小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
9小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
23小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
20小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
21小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
19小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
4小时前