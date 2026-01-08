「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 预告百份厚礼震惊网民 曾陷破产边缘失婚人生逆转

62岁的钟镇涛名媛前妻章小蕙，曾被称为「香港第一拜金女」，离婚后的她沉寂一段时间后，近年转往内地发展，经营自家网店做带货女王，又在小红书分享美容及时尚心得。章小蕙日前在小红书上载影片，预告将于1月18日进行新年第一场直播，届时会送出100份心头好，而预览的礼物不乏LV、Prada牌品，非常豪气。

章小蕙转做带货女王

含着金锁匙出世的章小蕙，出身自书香世家，父亲章建国为加拿大中文电视台的创办人。章小蕙当年卷入1997年亚洲金融风暴，欠下2.5亿港元巨债，曾以：「饭可以不吃，衫不能不买。」度过破产边缘危机。章小蕙之后以时装买卖顾问方面发展，以优雅高贵形象成为带货女王。

章小蕙日前拍片，透露预备100份精挑细选的新年礼物回馈网民，当中全是章小蕙使用的品牌产品。章小蕙第一件晒出的礼物，已拎起两个LV的包装盒，打开后见到一套五支的唇膏及红色袋，另一份卡片套，则是出自Prada，而且预备4份，卡片套更有粉色、红色供网民选择。

章小蕙拆礼物自High

章小蕙开箱介绍期间，不时发出「哗哗」声，拆礼物时表现极开心，若非一开始已介绍是送给网民，估计会误会在开箱炫富。章小蕙除了送名牌心头好外，亦见到有不同牌子的茶具、眼影、香水等，全方位照顾网民不同需要。

章小蕙浓厚秀发网民羡慕

不少网民对章小蕙大方送礼表现开心，留言感谢：「好期待，每一个都很用心」、「太用心了，每个礼物都好美」、「好高级，爱了」、「送出的礼物也是有品质的」、「宝太会描述啦！隔著萤幕都感觉到的幸福感！」还有多位网民对章小蕙一头又厚又黑的秀发表示羡慕。

