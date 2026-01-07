Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安圣基设灵 郑雨盛李政宰帮前辈办丧事 韩影视大咖齐吊唁

影视圈
韩国影帝安圣基上月30日在家中哽亲送院急救，延至5日凌晨不治，享年74岁。丧礼设于首尔圣母医院殡仪馆，并于1月9日上午出殡，安葬地已确定为京畿道杨坪郡的「星之彼岸」。葬礼将由「申荣均艺术文化基金会」与「韩国电影演员协会」共同主办，以「电影人葬」的规格进行，表彰他一生对韩国电影发展的贡献。其影坛后辈李政宰、郑雨盛和李秉宪均有份负责扶灵。

李政宰、郑雨盛陪伴安圣基儿子守灵

作为安圣基所属经理人公司Artist Company的老板，李政宰和郑雨盛亦以丧主身份，陪着安圣基2名儿子守灵。据现场人士透露，郑雨盛负责迎接到来吊唁的宾客，李政宰则连用餐细节都悉心关照，二人几乎没坐下来休息过。他们形容憔悴、面露哀伤，但仍强撑着尽力打点前辈的丧礼。该名消息人士表示：「我们看到的是安圣基前辈一生待人处世的延续，他怎样对人、怎样照顾弱小，后辈们都照样做了。」

政界及演艺界名人到殡仪馆致哀

正因安圣基生前广结善缘，连日来不断有政界及演艺界名人到殡仪馆致哀。韩国文化体育观光部长崔辉永前日（5日）下午亦到灵堂追授「金冠文化勋章」给他，南韩总统李在明除发文悼念外，亦有送上花牌致意。此外，赵容弼、朴重勋、宋康昊、金憓秀、权相佑、宋承宪、申铉濬、全度妍、河智苑、玉泽演、金材昱等均到灵堂吊唁。其中以女主播身份晋身为国民力量党国会议员的裴贤镇亦有现身灵堂，但其表现却引发争议。首先有别于韩国丧事致祭须穿黑色衣服的传统，她竟穿了一身米色外套和白恤衫到场。而且在现场受访时一直脸带笑容，提到安圣基时更说「电影里有一幕他吃生鸡肉的场景，真是太可怕了」。民众普遍认为在追悼活动上，提到「可怕」这个词实在不恰当。

拒摆出心心手势

至于有份为安圣基扶灵的李秉宪，其太太李珉廷昨日（6日）出席「2026韩国第一品牌大奖」颁奖礼时，亦特意穿上黑色礼服和别上白花，默默悼念安圣基。在摄记要求她摆出心心手势时，她亦拒绝了，并请求摄记们理解。李珉廷亦有发文哀悼安圣基，并形容对方是温暖优秀的老师。而车仁表、刘智泰、李英爱亦相继发文悼念安圣基。

