寻秦记丨「善柔」滕丽名美貌不变令旧爱再挨轰？魏骏杰走样惨被比较 郭政鸿「被消失」惹热议

电影《寻秦记》电影自从上映后即掀起回忆杀，尤其原班人马的回归成为最大卖点之一，连带一举一动都备受关注。戏中饰演「善柔」的滕丽名无论是身材或样貌都与25年前电视版的她相差无几，纷纷赞她为「冻龄女神」，所以不少人表示能够在多年后，再次于大银幕上看到「善柔姑娘」感到怀念与惊喜。「善柔」滕丽名的翻hit，连带魏骏杰和郭政鸿两位旧爱又再被关注。

魏骏杰外貌变化与旧爱滕丽名作比较

魏骏杰在2007年声称与滕丽名突然失去爱情感觉，直言未有结婚的打算而宣布分手，翌年与年轻20年的张利华闪婚并育有女儿Jessica，因闪婚而沦为渣男的魏骏杰为生计北上发展，事业未有起色，不时因外型而被狂轰。日前魏骏杰再因外貌的变化惨被围嘲，甚至有人更将他与旧爱滕丽名作比较。

魏骏杰外貌变化太大被围嘲

魏骏杰与滕丽名9年情结束手后，翌年与年轻20年的张利华闪婚并育有女儿，不过最后与张利华离婚收场，魏骏杰专心做单亲爸爸独力照顾女儿，更曾许下终生不再娶的承诺，专心赚钱养女。魏骏杰近年进驻抖音和小红书，曾经做过直播带货，可惜因外型出现断崖式衰老、肥肿难分的身形而成为热话，日前魏骏杰在小红书拍片送上新年祝福，再度因外貌变化太大而被围嘲，魏骏杰在片中一边讲新年快乐的祝福语，一边做出夸张兼滑稽动作，不过其发福身形令人看得尴尬，有人说：「卧槽，我居然第一眼没认出他。」、「点解你肥得咁交关嘅？」、「点解唔管理一下身材？曾经型男一个。」、「帅哥变肥佬。」、「不近镜都不认得。」甚至有人将他与滕丽名作比较，毫不留情地表示：「《寻秦记》中嘅滕丽名靓到呢！」、「到你就想到滕丽名。」「你前女友都演《寻秦记》了，你还在这里蹦跶」。但也有网民为魏骏杰说话：「礼貌一点吧。不要这么随意评判他人的身材。尊重他人即尊重自己。」、「不是瘦子就是好的，就像有钱人问你怎么挣不到钱一样的道理。」

「不能没有滕丽名」情况下舍弃郭政鸿

与此同时，有人发现在电视剧版《寻秦记》大结局关键人物，饰演秦国将军「王翦」郭政鸿放走「项少龙」古天乐等人，但今次在电影版他却无份出演，有网民揣测可能与主演之一的滕丽名有关。由于两人在2007年因合作拍摄电视剧《野蛮奶奶大战戈师奶》而传出绯闻，并发展了近两年的地下情。 然而，2009年郭政鸿被爆出已婚并育有一女，让滕丽名在不知情的情况下成为第三者，事件导致郭政鸿形象受损，结果在「不能没有滕丽名」的情况下，唯有舍弃郭政鸿，但滕丽名曾表示自己从未听过，并澄清郭政鸿缺席与她无关，林峰亦称与郭政鸿相熟，都未听过这个原因︰「等我问一问佢。」但亦有网民表示电影版的剧情简介其实早已交代了「王翦」的去向。电影版故事承接电视剧结局约二十年后，「项少龙」古天乐已经与家人隐居，「秦王嬴政」林峰即将完成一统六国大业。根据历史记载，最后一国是齐国，当时主将已经是「王翦」的儿子「王贲」，因此「王翦」未有加入亦合情合理。

