寻秦记丨张继聪因一事被「义父」古天乐闹？动作戏份被删连累马匹受苦：感觉被诅咒

由古天乐总监制兼主演的电影《寻秦记》票房成绩亦写下历史新页，截到1月6日，港澳累计票房更冲破4,800万，录得$48,469,960，「项少龙」古天乐昨晚（6日）亲身谢票，更扬言若票房数字再创新高，将不排除安排加长版上映，回馈一众影迷。今次电影除了电视版的原班人马上阵外，还加入了不少新角色，张继聪是其中一人。

张继聪戏份被删减连累马儿

饰演杀手「善柔」滕丽名徒弟「石头」的张继聪，与「项少龙」古天乐有不少动作场面，日前在Threads贴上多张骑马的相片并说：「𠮶阵时为咗准备《金童》去到差唔多200磅，有段时间剧组叫我去练骑马，每次我都感觉到只马马应该系诅咒紧我，『条友点解要咁重？』，最后根本冇拍过我要骑马嘅戏份，马儿，你真无辜。」

相关阅读：寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑

张继聪重磅学骑马自嘲被诅咒

张继聪在《寻秦记》的戏份不多，不过依然令人留有深刻印象，日前张继聪发文称此片为他带来一段好难忘的旅程，而且分享了多张学骑马的相片：「头𠮶几张相，系开镜嘅时候影嘅，𠮶阵时为咗准备《金童》去到差唔多200磅，有段时间剧组叫我去练骑马，每次我都感觉到只马应该系诅咒紧我，『条友点解要咁重？』，最后根本冇拍过我要骑马嘅戏份。马儿，你真无辜…第一日开镜就拍同Chris（Chris Collins）对打嘅戏份，除咗拍其他嘅场口之外，都系继续拍我同佢对打嘅戏份，拍到最尾一日，都系拍我同佢对打嘅戏份，虽然最后呢段戏同大家有缘无份， 不过都系一世难忘嘅经历。」

张继聪减磅后被古天乐闹唔连戏

张继聪续说：「同大王对戏，我哋长期忍唔住笑，so funny兄弟，你真系演得好好，努力冇白费，当时我系一路拍一路减磅，准备返香港开始做拳手，所以最后𠮶张相，块面开始尖咗，畀项大哥闹我个样唔连戏最后，我好清楚古老板，其他演员同埋整个团队，系花咗几多心机去完成呢部作品，所以得到大家嘅支持，我衷心感到高兴，希望大家继续入场支持要破纪录。」有人留言：「你呕出嚟个一幕，系全场笑得最大声，虽然有人会觉得你个角色多余，但系我觉得系咁紧凑嘅，斗场面ssss系好需要有角色缓冲一下，多谢你唔介意做绿叶。」、「最难忘系你珍珠鸡连叶食㖞石头哥。」、「石头嘅存在系提醒项少龙：你知啦，你本身唔靓仔，唔适宜晒咁黑。」、「讲真，新角色中最钟意系你，你同义父𠮶part好搞笑，呕𠮶幕劲多人笑。」

相关阅读：寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校

Chris Collins曾演出不少港产动作片

张继聪提到与他对打的Chris Collins是很活跃的武指及演员，过去曾演出不少港产动作片，包括古天乐《杀破狼之贪狼》、甄子丹《叶问4》等，也曾执导王敏奕、卢惠光、李灿琛等主演的《地下拳》与及剧集《飞虎3壮志英雄》等，曾在美国海军陆战队服役9年，本身热爱武术，因在美国在街上有到有人习咏春，对此武术深感兴趣，96年更来港拜师，跟随咏春功夫师傅郑传勋学习，Chris Collins同时也精通拳击、巴西柔术、菲律宾魔杖（Filipino Kali）等，后来曾当不少艺人的武术教练并签约黄柏高成旗下艺人，拍完《杀破狼2》后开始了港片演员工作。