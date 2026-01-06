丁当签票会化身小型个唱 许愿高雄演唱会可加场

「全民情歌天后」丁当睽违10年，带着《夜游》夜未眠巡回演唱会重返台北小巨蛋后，也即将于4月18日前往高雄巨蛋开唱！日前丁当抢先在高雄举办限定签票会，现场涌入满满歌迷，也吸引许多路过游客驻足聆听。向来活力十足的丁当一到现场就「人来疯」，在签票会上一连演唱10首歌曲，让歌迷笑称：「这根本不是签票会，是小型演唱会吧！」丁当更惊喜邀请神秘小嘉宾「原民弟弟」家叡现身，两人同台热辣尬舞，将现场气氛推向最高潮。

与家叡大唱大跳《叮叮当》

丁当签票会开场一连献唱经典歌曲《猜不透》、《最好不要再遇见你》，活动一开始就掀起全场大合唱。丁当透露签唱会隔天将留在高雄走走，并向台下歌迷询问高雄好玩的去处，希望可以一一打卡，也笑说欢迎大家一起在高雄捕捉「野生」丁当。这次丁当邀请家叡现身签票会现场，两人同台翩翩起舞，不只随着《夜猫》扭腰摆臀，还大唱大跳《叮叮当》，在舞台上默契十足！家叡跳得欲罢不能，让丁当也忍不住笑喊：「好了就好了！」

盼高雄巨蛋演唱会加场

迎接2026年的到来，丁当也为大家准备了一连串新年惊喜与礼物，签唱会场唱满整整十首歌曲，也让场馆大赞是「第一次看到签唱会唱这么多首歌的第一人！」丁当在签票唱惊喜宣布将于明天（7日）发行全新单曲《最痛的遗憾》，以及将于1月推出全新自选辑，为新的一年揭开最感性的序章。谈到2026年的新年愿望，丁当表示最重要还是希望大家都能平安健康，也不忘许愿期待高雄巨蛋演唱会能够加场，笑说：「听大家说小巨蛋听完都走不出来，希望这次也有机会再加场！」