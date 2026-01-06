Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

草蜢向小仪承诺摆酒送打碟表演 出蓝光碟与歌迷定情

影视圈
草蜢日前现身「蓝光碟发布会」，商场三层挤满近千Fans。草蜢跳唱《老的辣》和经典金曲《永远爱著你》，又与Fans玩游戏送礼物：适逢蔡一智（3号）生日，唱片公司送生日蛋糕，Fans又送礼物，全场合唱生日歌，场面温馨。

「包住个头去剪片」

活动主持由荣升人妻的蔡一杰忠粉阮小仪担任，草蜢一出场就连声恭喜她。席上播放草蜢《老的辣》MV，提到杰仔在MV中，以DJ REMUS身份重出江湖打碟，小仪问他是否技痒？杰仔说：「你摆酒𠮶日我嚟为你打碟！」全场起哄，小仪笑言：「好！我日日摆酒！」阿智、杰仔即说：「大家一齐嚟，记得做人情！」

「RE:GRASSHOPPER演唱会」由2022年从香港红馆启动，然后在世界各地巡唱接近50场，本月24日于广州举行尾站，他们预告加料演出。而花了4年时间才完成蓝光碟制作，期间经历了疫情，以及成员蔡一杰接受切除脑部肿瘤手术；杰仔在台上分享：「大家都知道，我之前喺医院做手术，然后休养。喺呢段时间我冇嘢做，包住个头去剪片，唔使见人嘛！唔靓都冇所谓。」

苏志威形容：「呢个演唱会好特别，当时开骚遇上疫情，我哋竟然可以全部人上台，大家健健康康，真系好难得。呢个演唱会，见证草蜢喺舞台上跳唱超过100分钟，我哋咁落力唱跳，畀咗好多心机。」阿智表示：「我哋三个花咗好多时间去参与剪辑，记录咗好多精彩、难忘片段，希望送畀歌迷作为『定情信物』。」草蜢明言销量超过一万张就搞活动，阿智提议在苏志威屋企举行签名会，苏志威立即变O嘴树熊，场面有趣。

蔡一智无奈缺席电影《寻秦记》宣传

寿星仔阿智表示最近离港拍剧，无暇与歌迷开生日会庆祝，感到抱歉，他说：「连电影《寻秦记》宣传都去唔到，唔好意思古仔（古天乐），送你一句口号『未睇《寻秦记》，点对得住自己』！今次系我人生第一次拍古装戏，唔使戴头套，真发上阵，好值得纪念。」得知电影香港票房即将冲破5千万元感兴奋，草蜢同声恭喜，并表示会结伴入戏院捧场，杰仔对阿智说：「你生日，我同苏志威请你睇戏！」

随着「RE:GRASSHOPPER演唱会」蓝光碟推出，今年4月草蜢展开新旅程，举行成军40周年演唱会，首站当然是香港红馆。杰仔台上爆料：「4月最后𠮶个星期，大约25、26号开始第一场。」全场欢呼，至于场数3子就大卖关子。

