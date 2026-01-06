前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民

现年43岁、有「宅男女神」之称的前TVB性感女星孙慧雪（Snow），她曾在《爱．回家之开心速递》中演朱茜一角，令观众留下印象。自2016年与富二代老公罗天彦（Edwin Lo）结婚并育有两子后，近年转型为KOL，专心相夫教子。然而，近日她突然在社交媒体上载照片，惊爆身体出现严重问题，健康状况令人担忧。

孙慧雪健康亮红灯达严重程度？

从孙慧雪发布的图片中可见，她身穿黑色上衣，颈部锁骨位置明显贴著一大块白色纱布，似乎在遮盖伤口或敷治患处。她在图片上心酸地写道：「妈妈凑仔后遗：颈椎+胸椎严重发炎，膊头扭伤」，透露自己为了照顾两位公子而弄得伤痕累累。据她所述，颈椎和胸椎这两大身体主要部位已达严重发炎程度，加上膊头扭伤，可见其身体劳损问题相当严重，让一众粉丝大为心痛。

孙慧雪幸福人妻凑仔不易

孙慧雪于2016年与拍拖多年的木材、夹板批发商「富二代」罗天彦结婚，先后在2017年及2023年诞下大仔「水哥」和细仔「肉肉哥」，组成幸福的四口之家。虽然家庭生活美满，但作为两子之母，亲力亲为的她亦承受著不少体力劳损。

孙慧雪着性感衫竟惹负评？

样靓身材正的孙慧雪，即使已为人母，依然是不少人心中的女神。早前，她以丰胸公司代言人身份出席颁奖典礼，并代表公司领取「亚洲国际最佳美胸品牌大奖」。当晚她穿上一袭白色超低胸晚装，完美展现其丰满上围与纤腰，身材澎湃汹涌，获粉丝大赞。

孙慧雪嬲爆反击网民

然而，性感的打扮却惹来部分网民负评，批评她「谷得太行」、「谷到上颈」。对此，孙慧雪罕有地在网上发长文反击，表示自己需履行代言人责任，而且该晚装有正常承托，穿上后有肉地的身形自然会是如此效果。她更直言：「做乜要留啲抨击言论，唔系呢个年代，要学识接受自己身型咩？唔通要做减胸运动咩！Right？」不过，她其后已将该帖子删除。

