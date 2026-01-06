林明祯悭家翻著「战衣」贺四弟结婚 因XX喊到喉咙破掉

35岁「大马女神」林明祯自与MIRROR成员Edan（吕爵安）传绯闻后，曝光率大减。不过林明祯家有喜事，2024年因三弟结婚荣升「二姑奶」后，最细的胞弟亦成为人夫，林明祯前日（4日）在社交网公开弟弟婚礼的花絮，分享喜悦。

林明祯回忆把屎把尿

林明祯贴出多张婚礼现场的影片及照片，开心留言：「昨天是我们家最宝贝的小宝弟的大日子，家里再多了一位家人，两个弟弟怎么都那么幸运娶到这么漂亮的老婆。」林明祯又指时间过得太快：「原本还是一个baby整天抱在怀里，半夜还要背著你在客厅走来走去哄你睡觉，每天要追著你喂你吃饭，把屎把尿，现在长这么大个还拥有属于自己的幸福。一定要幸福，互相扶持，甜甜蜜蜜」，祝福胞弟。

林明祯对两个弟弟没有厚此薄彼，在两兄弟的婚礼上，林明祯穿上同一身打扮，明显「旧裙新着」。林明祯身上的白色长裙，贴身露侧腰剪裁设计，大晒玲珑好身材。而另一条吊带裙虽然没有换上，但林明祯亦挑选同色系打扮，可见心思。

林明祯感动落泪

林明祯弟弟的婚礼，现场布置成花海，宾客坐在两旁，一对新人进场时，林明祯已感动落泪。一对新人又在场中间起舞，林明祯弟弟又抱起新婚妻，大晒甜蜜。林明祯见状一度忍不住尖叫，还笑称：「HuiHui太美了，喊到喉咙破掉」。另一影片又见到婚礼后，林明祯一家人High爆跳舞，玩得尽兴。

