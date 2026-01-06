Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI丨亚军 Ian Hannz 迎22岁生日 「美容教主」唐安麒发长文大赞：太乖太正了

影视圈
更新时间：14:45 2026-01-06 HKT
发布时间：14:45 2026-01-06 HKT

ViuTV皇牌节目《全民造星VI》总决赛已经完满结束，今次赛事峰回路转，原本已被淘汰的「第11人」王伟俊（Teller）以黑马姿态夺得冠军，大热的陈瑨羲（Ian Hannz）屈居亚军，比哥哥ANSONBEAN当年参赛名次高，而范卓贤（Jacky Fan）则夺得季军。Ian Hannz在评判分数取得最高分，可惜在投票部分却败给Teller，不少网民都替他不值，更封他为心目中「民选冠军」，就连独具慧眼的「美容教主」 唐安麒，趁住今日(6日) 是Ian Hannz的22岁正日生日，亦在社交网写下长文大撑对方。

赛前已睇好Ian Hannz

Ian Hannz在评审评分环节表现出色，获得5.7%的最高分数，本来胜券在握，但在观众投票环节却意外失利，以13.96%的总得票率屈居亚军，与冠军Teller相差3%，令全场观众大跌眼镜。而独具慧眼的「美容教主」 唐安麒在赛前已睇好Ian Hannz，今日（6日）适逢是Ian Hannz 的22岁正日生日，她在社交网发长文透露为何一直以来会力撑对方：「有朋友问我说，见到我喺好多报道全民造星的媒体下面，留言说支持Ian Hannz，问我点解咁支持佢？原因其实好多嘅，Ian曾经参加我旗下ACE娱乐举办的ACE TALENT 演艺模特大赛 ，2022 得到亚军，当年精湛嘅表演已经令我留下非常深刻嘅印象，所以当我从韩国引入YS韩国偶像学院，到香港开设分校的时候，我就即时邀请Ian加入成为我们的香港导师，而我与他妈妈林佩佩也是30多年的朋友。」

赞Ian个性孝顺兼心地善良

唐安麒大赞Ian的个性孝顺兼心地善良：「Ian的个性是我非常欣赏以及爱锡的，在他这个年纪，很少有像他的心地这么好，他很孝顺，很喜欢帮助别人，好努力，由细到大都系好有责任心要做好每件事，善良有爱心，会去做义工，会照顾小朋友同老人家，所以佢教学生嘅时候都系非常细心，学生们都极度喜爱他。」唐安麒更透露Ian 自少已经乖巧精叻：「Ian由细到大都系读精英班，佢妈咪话：读书完全唔使我担心，细细个好快做晒功课就坐喺度睇电视，所以佢对于演技同埋电影系好有兴趣同埋天份，直至考入大学都系考到全奖学金。」唐安麒坦言综合所有原因，冇办法不支持Ian Hannz，「佢真系太乖太正了」。最后，她更向对方送上祝福：「我只希望佢要放松心情，唔好俾自己太大压力，娱乐圈条路系辛苦嘅，但我相信佢可以做得很好，今日系Ian Hannz生日，衷心祝福生日快乐 ，心想好事成，大红大紫。」

YS在韩国有「贵族偶像学校」之称，因尽集训练韩国天团及偶像的星级导师，韩国当地不少政商界的子女报读，多间韩国娱乐公司常来YS拣蟀，Ian Hannz亦获韩国著名演艺学院YS Group赏识，受邀担任由唐安麒任校监的香港分校导师，深受学生欢迎。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
22小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
19小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
6小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
20小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
20小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
4小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
22小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
19小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
7小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
4小时前