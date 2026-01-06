全民造星VI丨亚军 Ian Hannz 迎22岁生日 「美容教主」唐安麒发长文大赞：太乖太正了

ViuTV皇牌节目《全民造星VI》总决赛已经完满结束，今次赛事峰回路转，原本已被淘汰的「第11人」王伟俊（Teller）以黑马姿态夺得冠军，大热的陈瑨羲（Ian Hannz）屈居亚军，比哥哥ANSONBEAN当年参赛名次高，而范卓贤（Jacky Fan）则夺得季军。Ian Hannz在评判分数取得最高分，可惜在投票部分却败给Teller，不少网民都替他不值，更封他为心目中「民选冠军」，就连独具慧眼的「美容教主」 唐安麒，趁住今日(6日) 是Ian Hannz的22岁正日生日，亦在社交网写下长文大撑对方。

赛前已睇好Ian Hannz

Ian Hannz在评审评分环节表现出色，获得5.7%的最高分数，本来胜券在握，但在观众投票环节却意外失利，以13.96%的总得票率屈居亚军，与冠军Teller相差3%，令全场观众大跌眼镜。而独具慧眼的「美容教主」 唐安麒在赛前已睇好Ian Hannz，今日（6日）适逢是Ian Hannz 的22岁正日生日，她在社交网发长文透露为何一直以来会力撑对方：「有朋友问我说，见到我喺好多报道全民造星的媒体下面，留言说支持Ian Hannz，问我点解咁支持佢？原因其实好多嘅，Ian曾经参加我旗下ACE娱乐举办的ACE TALENT 演艺模特大赛 ，2022 得到亚军，当年精湛嘅表演已经令我留下非常深刻嘅印象，所以当我从韩国引入YS韩国偶像学院，到香港开设分校的时候，我就即时邀请Ian加入成为我们的香港导师，而我与他妈妈林佩佩也是30多年的朋友。」

赞Ian个性孝顺兼心地善良

唐安麒大赞Ian的个性孝顺兼心地善良：「Ian的个性是我非常欣赏以及爱锡的，在他这个年纪，很少有像他的心地这么好，他很孝顺，很喜欢帮助别人，好努力，由细到大都系好有责任心要做好每件事，善良有爱心，会去做义工，会照顾小朋友同老人家，所以佢教学生嘅时候都系非常细心，学生们都极度喜爱他。」唐安麒更透露Ian 自少已经乖巧精叻：「Ian由细到大都系读精英班，佢妈咪话：读书完全唔使我担心，细细个好快做晒功课就坐喺度睇电视，所以佢对于演技同埋电影系好有兴趣同埋天份，直至考入大学都系考到全奖学金。」唐安麒坦言综合所有原因，冇办法不支持Ian Hannz，「佢真系太乖太正了」。最后，她更向对方送上祝福：「我只希望佢要放松心情，唔好俾自己太大压力，娱乐圈条路系辛苦嘅，但我相信佢可以做得很好，今日系Ian Hannz生日，衷心祝福生日快乐 ，心想好事成，大红大紫。」

YS在韩国有「贵族偶像学校」之称，因尽集训练韩国天团及偶像的星级导师，韩国当地不少政商界的子女报读，多间韩国娱乐公司常来YS拣蟀，Ian Hannz亦获韩国著名演艺学院YS Group赏识，受邀担任由唐安麒任校监的香港分校导师，深受学生欢迎。