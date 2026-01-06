寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校

由古天乐主演兼担任总监制、原班人马林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、陈国邦与欧瑞伟演出的电影《寻秦记》，日前已经登上大银幕，票房成绩连环报捷，截至1月4日下午4时，港澳累计票房已达$40,234,443，在网上掀起热话。当中饰演「李斯」陈国邦，更因网上一篇「潮文」，多了个英文名「Silly」，意外爆红。

陈国邦不懂「李斯潮文」

「李斯潮文」源于2019年有网民在讨论区出IQ题，「去沙滩唔𥄫女，估一个明星名」，猜一位艺人，答案是陈国邦。答案公布后引起大批连登网民不满，此后每逢有连登网民出IQ题时，便有网民以李斯潮文回答。陈国邦曾提及红足多年的「李斯潮文」，坦言知道自己多了个英文名「Silly」，却慨叹可能是年纪大的关系，难以领悟当中的笑点。不过每年都有学生跟自己分享「李斯潮文」，认为学生笑得好开心，所以每年都有人提起。

现为香港浸会大学电影学院客席讲师、教授戏剧的57岁陈国邦，中学时曾在职业先修学校的厂商会中学，修读金属薄片工程课程，学习打造镬铲、水兜、垃圾铲等技能，曾考获全级第6名，因精于数学科，原想成为一位工程师。陈国邦就读中五时，因一次看话剧的经历，启发自己对演戏的兴趣，便在1985年投考香港演艺学院修读四年制课程，在学期间已参与电影电视工作，于1989年毕业。

陈国邦从影多年多作品

陈国邦入行多年，演出过逾50部电影，1989年凭《壮志雄心》入围台湾金马奖角逐「最佳男配角」，1994年又凭《飞虎雄心》提名第14届香港电影金像奖「最佳男配角」。陈国邦1989年加入TVB后，从来未做过主角，直到2012年凭剧集《大太监》饰演「彭三顺」一角入围「最佳男配角」，最终败给古明华。陈国邦翌年再凭《名门暗战》李秋芹一角入围最佳男配角，直到2015年透露已离巢。

陈国邦举家赴泰家居

陈国邦的心脏一直有少许问题，曾入院做通波仔手术后，直到2022年与老婆罗敏庄决定一家三口移居泰国生活，豪掷300万港元在当地置业，并安排女儿陈禛入读曼谷的贵族学校，为退休生活铺路。陈国邦不时港泰两边飞，曾表示只要档期适合，会返港工作。

