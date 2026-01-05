万千星辉2025丨罗子溢失落视帝杨怡开腔力撑心中No.1 大方恭喜得奖者指赛果公平

罗子溢（前名罗仲谦）凭主演《金式森林》成为台庆颁奖礼视帝大热之一，在颁奖礼前夕，罗子溢与佘诗曼于「Fairchild TV 2025」网上观众票选奖项中先拔头筹，成为「北美最喜爱男、女主角」。可惜罗子溢未能再下一城，最终与视帝奖项擦身而过，落败给主演《新闻女王2》的黄宗泽，令不少网民戥他不值。

罗子溢与粉丝聚会

颁奖礼结束后不见罗子溢踪影，原来有来自内地、新加坡及香港等地的粉丝，当晚到场应援，赛后罗子溢争取时间与粉丝见面聚会，席间获赠迷你奖杯和花束。罗子溢今日（5日）在IG分享照片，见到奖杯上面写有「Best of the world」，可见在粉丝心目中的地位。

对于失视帝宝座，罗子溢接受《星岛头条》访问时表示：「赛果绝对公平，恭喜所有得奖者。」又透露在澳门参加了一个暖心又开心派对，又叫大家不用担心，明年他会再接再厉。至于太太杨茜尧及子女送他巨型啤啤熊花打气作鼓励，罗子溢说：「佢成功制造咗惊喜俾我。」

杨茜尧称奖项只是锦上添花

而罗子溢太太杨茜尧（前名杨怡）对老公再度与视帝无缘，在凌晨时分已在IG留言送上安慰，贴出巨型啤啤熊花并在卡片写上：「老公：你已经是我们心中的No.1」，又在照片下留言：「奖项只是一个形式，为你锦上添花，你的努力和坚持早就胜过一切，过程里收获的成长才更加珍贵属于你的高光时刻，正在路上……加油！#最佳男主角 #没有最好只有更好」，获不少网民认同。

罗子溢视家人为原动力

罗子溢之后也有在IG感谢外界支持：「感谢每一个位投票嘅朋友，每一票对于我、对于作品嘅制作团队嚟讲都系一个好大嘅鼓励！一班由细睇到佢哋大嘅支持者，你哋每一句说话我都有记喺心，多谢你哋！家人嘅鼓励系我最大嘅原动力！ 继续努力，创造更多令人感动嘅角色，希望你哋会记住《金色森林》嘅高深—罗子溢」。

