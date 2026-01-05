《全民造星VI》冠军Teller王伟俊背景曝光 被淘汰一度想放弃 曾打工卖乐器

ViuTV皇牌节目《全民造星VI》昨晚（4日）在澳门举行总决赛，最终由63号参赛者王伟俊（Teller）夺得总冠军。Teller王伟俊凭出色Beatbox，以及健硕外形，在原本被淘汰下，获观众投票复活，再度打入11强，并击败一众劲敌脱颖而出，以16.96%的得票率登上冠军宝座。

Teller王伟俊感觉人生如坐过山车

Teller王伟俊原本被淘汰，因观众投票成功复活，夺得总冠军后，Teller王伟俊坦言心态已豁出去，有很多人支持自己，所以有力量表演，又承认感觉如坐过山车：「由被out出局成为11强已经系Bonus，完全估唔到。」

相关阅读：《全民造星VI》总决赛赛果出炉 王伟俊Teller复活成冠军 大热lan Hannz得亚军 范卓贤排名季军

Teller王伟俊指《造星VI》充满崎岖及挑战

Teller王伟俊今晚（5日）在IG出PO，感谢亲友支持：「造星呢一个旅程系充满着非常之艰巨同崎岖既挑战，但系有家人朋友队友，同埋每一个你哋嘅支持。就算中段我曾经有谂过放弃，你哋都比（畀）到我更加多力量，令我可以继续行落去。I am truly grateful, thank you all for helping me win it. LOVE LOVE LOVE」。

今年27岁的Teller王伟俊，拥173cm身高，体重为65kg，被问到最满意自己的身体部位，选择一双「眼睛」。Teller王伟俊参赛时报称职业为Beatboxer，以及乐器销售员，喜欢做Gym、煮嘢食和画画的他，其座右铭是「Be yourself, everybody else is taken」，而MBTI为「INFJ」（提倡者）。

Teller王伟俊想跟MC张敬轩同台

Teller王伟俊在比赛初期，曾预期晋级30强，又希望可与张天赋（MC）、Tyson Yoshi及张敬轩等艺人同台演出。Teller王伟俊是美国绕舌天王Eminem的粉丝，亦喜爱美国女歌手 SZA的歌曲《Open Arms》，深受欧美Hip-Hop文化及音乐影响。

相关阅读：全民造星VI总决赛丨Teller被out出局变冠军似过山车 Ian Hannz被指叻过哥哥ANSONBEAN：名次呢啲好死 范卓贤获梁咏琪赞直接出道受宠若惊