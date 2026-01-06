90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人

曾被誉为90年代影坛「四大花旦」之一的王祖贤，在1987年凭借电影《倩女幽魂》而艳压亚洲，高峰期人气曾达日本、韩国、马来西亚，更曾于日本发行日语专辑，不过到了2004年，正值37岁的王祖贤拍完电影《美丽上海》后，在无预警下突然息影，多年来隐居加拿大温哥华，从此消失于人前。

王祖贤罕有谈及退出原因

当年王祖贤息影的原因众说纷纭，有人称与前男友、资深歌手齐秦有关，亦有指她因介入富商林建岳博士与谢玲玲婚姻，王祖贤的形象因此而受损，最终分手并移居加拿大，不过多年来王祖贤都未正面回应。近年王祖贤终再现人前，在加拿大开设艾灸馆并亲力亲为招待客人，日前更罕有谈及退出原因，直言：「在最好的状态时引退，留给大家一个美好的回忆就够了。」

王祖贤齐秦合作《芳草碧连天》戏假情真

王祖贤当年在《倩女幽魂》饰演女鬼「聂小倩」，与饰演书生「宁采臣」张国荣的一段人鬼恋，缔造超高票房，更被誉为「华语电影史百部经典」。其后王祖贤与齐秦因合作《芳草碧连天》而戏假情真，但这段恋情最初并未获得王祖贤家人的祝福，不过无损两人关系，依旧爱得炙热，齐秦更为王祖贤写下情歌《大约在冬季》，以一句「我在风雨之中念著你」表达对女方情深志坚。不过因王祖贤将事业重心转移至香港，两人因聚少离多的关系有变，最后分手收场，王祖贤又因与富商林建岳的绯闻而背上「第三者」之名，形象直插的王祖贤获齐秦公开发声力挺并表示王祖贤并非拜金的女孩，结果两人重归于好，感情甚至比以往更加深厚。

王祖贤本来很期盼拥有婚姻

王祖贤本来很期盼拥有婚姻，她表示：「我觉得每个女人都是需要归属感，我喜欢家庭，我会想要结婚。」王祖贤与齐秦复合后，一度计划到西藏结婚，但齐秦的前女友方美芳突然带著他的私生子现身，并控告齐秦弃养，大受打击的王祖贤选择彻底斩断这段纠缠了17年的感情，分手后，王祖贤远赴加拿大隐居淡出演艺圈，并表示自己的人生字典里「永远不会有结婚二字。」导演王晶曾指王祖贤曾到男友家中，遭男方长辈说了一句很重很重的话：「任何女生都无法接受」，由于事业及爱情都受影响，王祖贤一度离港避风头，之后便没有再回来，并离开娱乐圈，重回过平凡人的生活。再加上王祖贤对其演艺事业感倦怠：「萤幕上的自己只是幻影」，渴望回归真实生活。就算导演王家卫等名导邀出山，仍无法打动王祖贤复出。

王祖贤退出演艺圈与情感无关

隐居于加拿大温哥华的王祖贤，直到近年开了一间艾灸养生会馆，才渐渐出现在人前，早前现身美国矽谷中医论坛担任嘉宾演讲，首次公开回应她在演艺事业巅峰时期选择退出演艺圈的原因，戴上口罩亮相的王祖贤，明确表示与情感无关，彻底打破多年谣言，她还说：「在最好的状态时引退，留给大家一个美好的回忆就够了。」王祖贤自己并不喜欢这种「日夜颠倒、作息混乱」的生活，离开演艺圈后，曾因身份认同问题罹患抑郁症，直到透过修习佛法和中医调理并开设艾灸馆，才逐渐找回内心的平衡。

王祖贤现阶段重视心灵平静与健康

王祖贤开始探索自我并修习佛法，追求精神平静与健康，她称艾灸不仅促进身体健康，也舒缓压力，让人感受身心调节，创业初衷是希望帮助更多人享受艾灸的益处：「人说放过自己，就能够自在与解脱，但我想说的是，放过自己，也不会放弃艾灸给我的健康与承诺。」王祖贤强调，自己前半生充满奋斗、探索与迷惘，因此现阶段更重视心灵平静与身体健康，并将未来生活方向聚焦于此。