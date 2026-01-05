Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉2025丨车婉婉夺最佳女主持泪洒舞台 单亲家庭成长曾历母亲入狱 丧母打击致抑郁失声

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-05 HKT
发布时间：19:00 2026-01-05 HKT

万千星辉颁奖典礼2025／车婉婉／最佳女主持丨无线电视（TVB）年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》已于2026年1月4日（星期日）晚圆满结束，各奖项得主顺利诞生。车婉婉在节目《中年好声音》担任四季主持，昨晚在《万千星辉贺台庆2025》中夺得「最佳女主持」，车婉婉得奖时非常激动，一度泪洒现场。

车婉婉哽咽忆亡母

车婉婉哽咽感谢曾合作过的音乐人及监制：「仲有白武士，伯乐揾我做《中年好声音》主持，曾志伟先生好多谢你，仲有银河Elaine喺我冇嘢做嘢签我，虽然签咗我都冇嘢做。」车婉婉又感激亡母：「喺佢离开前，跌眼镜话俾我入咗呢行，但好多人锡我，唔使担心，我会做好自己报答大家支持。」

车婉婉入行已经33年，曾入读美国洛杉矶佩珀代因大学，主修工商管理。大学一年级时有意投考第五期TVB艺员训练班，最终未有成事。车婉婉曾跟曾路得学唱歌，1992年趁暑假返港期间，参加《第十一届新秀歌唱大赛》，凭《我不得不放弃》一曲夺冠，之后加入乐坛，在娱乐圈发展至今。

车婉婉新秀夺冠演贵妃成功入屋

车婉婉在乐坛发展一般，但1998年演出导演陈嘉上执导作品《野兽刑警》，饰演黄秋生情妇，凭电影获提名金像奖「最佳女配角」。车婉婉于2000年与许志安合唱《会过去的》大受欢迎，成为金曲。车婉婉2001年演出古装版《皆大欢喜》饰演「万贵妃」一角，形象深入民心，于2007年第二度约满后离巢TVB，转向电影发展。车婉婉2022年开始主持节目《中年好声音》系列，曾在2023年被《中年好声音2》向氏家族后人向展鹏（Jeffrey）发文闹爆，引起风波。

车婉婉母亲曾涉盗窃及洗黑钱入狱

车婉婉出生於单亲家庭，母亲为1960年代粤语片演员车绮芬，车母于2002年曾因盗窃及洗黑钱被判监7年，其后因健康原因获得假释，车母直到2007年因肝病离世。车婉婉曾在访问中透露，自小与母亲相依为命，母亲离世时令她大受打击，积聚负能量而抑郁，导致喉咙生茧，出现严重失声，之后声音沙哑，令其事业陷入低潮。

车婉婉曾被传生父为张英才

车婉婉因母亲车绮芬的前夫为粤语片小生张英才，二人于1964年结婚并育有两子，但婚姻仅五年便结束，因此外界一直有传车婉婉是张英才的女儿。直到张英才离世后，车婉婉在近年的访问中，澄清生父另有其人，并非张英才，又透露与生父相认经过：「虽然爸爸在我成长过程中没有承担甚么责任，但他为BBQ（车婉婉儿子）的成长补上外公的角色，更在BBQ出生时前来医院探望。十年前他主动联络我，首次见面的一刻感觉很奇怪。一直认为自己的长相较像母亲，但原来酒窝正是遗传自他。」

车婉婉儿子出世仅七日揭心脏问题

车婉婉于2013年底与拍拖三年的澳洲籍游泳教练Jonathon在泰国结婚，2017年诞下一子Justus（BBQ）。车婉婉曾公开儿子天生有心脏问题，BBQ出世仅七日，发现心脏位置有个洞，幸而儿子最终不用做手术。

