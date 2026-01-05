74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵

在韩国被称为「国民演员」的影帝安圣基，于今日（5日）上午离世，享年74岁。安圣基所属的公司发声明，公布安圣基在1月5日上午9时辞世，「安圣基演员是一位在演员之前，比谁都还要珍惜一个人的品格和责任，尊重前后辈艺人和现场，是真正意义上的『国民演员』，公司对于突如其来的噩耗深感悲痛，为故人祈福，并向家属致上诚挚的慰问。」

安圣基1.9举殡

安圣基的丧礼设于首尔圣母医院殡仪馆，于1月9日上午出殡，安葬地已确定为京畿道杨坪郡的「星之彼岸」。丧礼将以「电影人葬」的规格举行，荣誉葬礼委员长由申荣均担任，电影导演裴昶浩、韩国电影演员协会理事长李甲成、申彦植、导演杨允浩4人共同担任葬礼委员长，主持丧礼事宜。与安圣基同属「Artist Company」的后辈演员李政宰、郑雨盛等则会扶灵。

安圣基进食哽亲昏迷

安圣基于2019年被诊断罹患血癌，两年前抗癌成功后复发，持续在接受治疗，但仍积极参与电影节等活动，直到2024年病情恶化，便暂停活动，专心治疗。不料上月30日因被食物噎到导致心脏骤停，经多日抢救无效，今日上午在家人陪伴下离开人世。安圣基自1957年出道，在近70年的演艺生涯中始终坚守岗位，演出超过170部作品，深受观众爱戴。

