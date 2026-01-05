Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原来视咁的丨何沛珈孖林凯恩争「壁球界小鲜肉」 何依婷激叹猛男十手按摩

TVB全新节目《寻欢作乐的姐姐》，由麦玲玲带领两组「佳丽」何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆；及戴祖仪、吴若希、游嘉欣分别玩转上海、广州及深圳，体验当地新兴的女性消费群吃喝玩乐胜地，一尝被爆肌男及小鲜肉「包围」的滋味！《寻欢作乐的姐姐》除了有型男／靓仔放题，还有女神们「如沐春风」表情包大放送，保证极富娱乐及资讯性。节目于今日起、逢星期一至五晚10时30分于翡翠台播映。

《寻欢作乐的姐姐》加入了不少戏剧元素。
麦玲玲与何依婷、何沛珈及林凯恩玩转上海。
何依婷一口气Order了5名猛男对自己进行「十手按摩」。
首播的第1集中，麦玲玲与何依婷、何沛珈（Roxanne）及林凯恩率先玩转上海，先后到访设有「睇全相」潜规则的米芝莲一星餐厅、猛男云集兼可欣赏精彩表演的按摩店，以及全中国第一间壁球主题餐厅。当中以有猛男列队欢迎顾客的按摩店最有睇头，除有大量「猛男／小鲜肉按摩师」任君选择，客人更可按自身需要、选择不同数量的按摩师服侍自己；有见及此，何依婷即「有风驶尽𢃇」、一口气order了5名猛男对自己进行「十手按摩」，并作出各式各样「享受表情」，相当搞笑。相比之下林凯恩明显含蓄得多，面对猛男埋身，她露出掩面、掩耳仔等怕丑状态，还要大叫：「我不好意思！」，与何依婷相映成趣。

何沛珈与林凯恩上演一场火花四溅的争仔大战。
林凯恩被「壁球界小鲜肉」教打壁球，劲怕丑。
何沛珈「包租婆」上身，喜感十足。
「包租婆」上身大摇大摆

节目除了每集均会提供不少有用旅游资讯，还加入了一些戏剧元素，有夸张感十足的「小剧场」之余，4位主持还会因应剧情玩角色扮演。以介绍壁球餐厅为例，何沛珈与林凯恩便上演了一场火花四溅的争仔大战，「戏精」上身的何沛珈不但不顾女神形象当街剥衫，更一再发动「Pat Pat／球拍攻击」扰乱「敌方」林凯恩。其实何沛珈这次在节目中绝对可以形容为「瞓身演出」，在节目开首的小剧场中，扮「宿醉」睡醒的她以「乌wear」Look现身之余，还不惜「包租婆」上身，筷子插头大摇大摆，喜感大爆发。

