爱女钟懿包办演唱会台前幕后 钟镇涛：人生最得意「作品」

钟镇涛B哥哥刚踏入2026年，便出发前往新加坡为他的《及时行乐》巡回演唱会，进行第二站的演出。今次B哥哥继续带同两名女儿钟懿及钟帼，一齐夹Band表演。不过，今次钟懿（Blythe）不单为他任演唱会表演嘉宾，更临时充当演唱会的和音员，简直可以说是一个「全能的女儿」。

钟懿任爸爸演唱会和音员

在刚过去的周末，B哥哥在新加坡举行演唱会，得知其中一位马来西亚的女和音因身体不适，不能演出，钟懿得知这消息后，竟自荐为今次演唱会当和音员。正在北京就读北京电影学院导演系研究生的她，今次在B哥哥演唱会上，除了与爸爸及妹妺合唱多首歌曲外，自己还独唱了《记得》及《小镇姑娘》两首歌曲，最后还为爸爸的演唱会任和音员，她的多才多艺，绝对可以说是「全能」。

由细到大听爸爸歌长大

问到为何会突然当上和音员，钟懿谓：「因为下昼彩排嘅时候，知道咗和音姐姐唔舒服，咁个show突然冇咗个女和音，咁当爹哋系度彩排嘅时候，我就唱和音。之后首歌完咗，我就同爹哋讲，其实我可以帮手做和音，佢起初仲话唔使，点知大家发现原来头先系我唱和音，因为爹哋以为头先系program（预先录好的和音），之后知道其实系我做和音之后，都赞成同埋觉得我可以做到。」问到她又要做表演嘉宾，又要做和音，会唔会觉得有点分身不暇？她说：「都唔会，因为其实爹哋啲歌，我由细听到大，都好熟，所以帮佢啲歌做和音，一啲都唔难。」

钟懿「全能」又孝顺又乖

完show后，总监Polly特别到后台赞扬她，不单唱歌唱得好，而且临时上阵做和音，都做得非常称职，Polly笑谓：「你可以问你爹哋攞支票，收人工。」钟懿不单止「全能」，而且又孝顺又乖，难怪B哥哥在台上介绍她时，形容钟懿是他人生中最得意的「作品」。