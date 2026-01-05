万千星辉2025丨金刚首谈「婚讯」 揭开新郎神秘面纱 惊讶小仪嫁得出：佢老公真系好伟大

无线电视（TVB）年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》已于2026年1月4日（星期日）晚完满结束，所有奖项都已经名花有主，今年负责颁奖的嘉宾充满惊喜，其中包括有林文龙和郭可盈、周柏豪和黄浩然，还有金刚、林晓峰和王祖蓝合体颁发「最佳男、女主持」。

林晓峰王祖蓝恭喜金刚与小仪结婚

金刚、林晓峰和王祖蓝三师兄、弟碰头，当然要互捧一番，林晓峰和王祖蓝恭喜金刚与小仪结婚，金刚在台上公开澄清：「唔系呀，人鬼殊途，我同佢系唔可能㗎。因为佢老公都系人。」林晓峰和王祖蓝笑说：「咁小仪真系一额汗，真系好彩，如果唔系同你嘅话，真系戥小仪唔抵。」

相关阅读：小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出

金刚澄清没有与小仪结婚

其后金刚和林晓峰接受《TVB娱乐新闻台》的访问，对于大家的祝贺，金刚说：「我都觉得好奇怪，我都冇佢老公只表，完全唔同，所以我唔知点解会连埋一齐，话佢老公只手就系我，其实如果净系睇手就知道系边个嘅话，咁好恐怖㖞件事。」不过金刚坦言曾经与小仪老公见过一次：「都几靓仔，（咁有冇你靓仔？）冇冇冇，其实大家靓仔嘅风格唔同。我呢啲就狂野嘅靓仔，佢就斯文嘅靓仔。」至于有否恭喜小仪，金刚说：「有，我都有恭喜佢，我系估唔到呀，我估唔到佢都有呢一日，佢会嫁得出去呀！呢下先令我震惊呀！系呀，所以我都觉得佢老公真系好伟大。」

小仪与金刚因合作一度传出绯闻

小仪在2015年12月底无预警宣布结婚，当时小仪贴上一张与老公拖手、戴上婚戒的照片成为全城热话，其后有网民分析小仪上载到IG的照片，可见男方手上戴著的手表，与小仪的绯闻旧拍档金刚的照片作对比，片中男士的手形及佩戴的黑色手表都与金刚甚为相似：「好肯定小仪同金刚结婚，只手同只表matched，恭喜。」但亦有人称男方佩戴的手表款式非常普遍，不能单凭手表就认定是金刚，还有人说：「呢只男人手感觉老过金刚好多。」小仪与金刚因合作主持《街坊厨神》系列而深入民心，更一度传出绯闻。当年曾有报导指小仪力追金刚，但金刚在接受访问时曾笑著否认，称两人仅是「心灵上系好朋友」，更开玩笑说：「虽然我个人好，但唔够佛心。」他表示小仪是「冻龄女神」，自己不敢高攀，并强调两人并非对方喜欢的类型。

相关阅读：阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运