万千星辉2025丨最佳女新人倪嘉雯喜获偶像佘诗曼指导 男新人奖得双得主冯皓扬刘洋反应回异

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于2026年1月4日（星期日）晚上八时，于澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行。今年「最佳女新人」由倪嘉雯琳获得，「最佳男新人」则由冯皓扬和刘洋，刘洋得悉得奖一刻，呆立当场。

倪嘉雯在台上拎奖一刻表现相当激动

倪嘉雯在台上拎奖一刻，表现相当激动：「我冇谂过第一年嚟澳门，就可以捧个奖屋企，我好开心，我入行年觉得好好彩，遇到好多锡我嘅人，好多谢导同埋编剧写Amber过档、同埋塑造得Amber呢个人设咁讨喜，我见到好多留言话好钟意Amber咁有义气同咁撑Man姐，我觉得自己好幸运可以做到一个观众咁钟意嘅角色。」

倪嘉雯一直封佘诗曼做偶像

一直封佘诗曼做偶像的倪嘉雯，对于可以与偶像合作，她说：「我睇剧本时劲惊喜同劲兴奋，睇到漏夜都唔肯瞓，我冇谂过有二次机会可以同阿佘合作，呢样嘢我冇expect过，佢真系一个好嘅前辈，佢每一句都教我点演，所以我真系好庆幸可以同阿佘合作。」

YouTuber起家的倪嘉雯在2020年正式加入TVB，她由儿童节目主持做起，深受小朋友喜爱，之后在《爱·回家之开心速递》短暂客串网台主持，及至2023年演《新闻女王》，她虽只是「同事甲」，却被封为「最美过镜女同事」，到了《新闻女王2》，倪嘉琳由同事甲升呢做SNK正式主播，身为前「文家军」的Amber，因看不过眼SNK滥用「AI主播」、侮辱主播专业，与「张家妍」李施嬅对质不果后愤然离职，并带领「文家军」其他有离心成员重投Man姐旗下。最感人的是，当「Man姐」佘诗曼表明公开平台「冇钱请人」时，「Amber」倪嘉雯爽快又有义气地齐声表示可「共渡时艰」。

刘洋「我爱香港」赢得全场掌声

而「男新人奖」方面，今年出现两位得主，分别是冯皓扬和刘洋，刘洋除了感谢公司、《中年好声音》节目组及《爱・回家之开心速递》剧组之外，最后更高呼：「我爱香港！」赢得全场掌声！刘洋在2024年报名参加《中年好声音3》获得季军，比赛后加入TVB成为旗下男艺员，加入处境剧集《爱·回家之开心速递》演出。

冯皓扬曾获金像奖「最佳男配角」

另一「男新人奖」得主冯皓扬则说：「非常感恩，系咪最佳真系唔重要，最重要系可以企喺个台系好幸运，多谢支持我嘅人。」冯皓扬曾经在第40届香港电影金像奖凭《妈妈的神奇小子》得「最佳男配角」，小学时被诊断出患有轻度亚氏保加症、专注力不足及过度活跃症，不过冯皓扬仍然凭借努力考入沙田区的传统名校，自小已对演戏产生浓厚兴趣，并参加了小童星训练班，为日后的演艺生涯打下基础。