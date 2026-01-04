《寻秦记》势如破竹连环报捷 港澳票房冲破四千万 主题曲《天命最高》掀起全球热潮

由古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名领衔主演的电影《寻秦记》自12月31日上映以来成为全城热话，票房成绩连环报捷之余，更勾起一代观众的集体回忆。继首日港澳开画票房录得$11,299,366，创下香港电影史上首日最高开画票房纪录，其后连续两日单日票房突破千万，走势凌厉。截至1月4日下午4时，港澳累计票房已强势冲破$4,023万，气势如虹。

随着电影热潮升温，当年陪伴无数观众成长的《寻秦记》主题曲《天命最高》亦再度引发广泛回响，尤其是早前推出由古天乐与林峰合唱演绎的新版《天命最高》MV反应热烈，令歌曲在网上掀起一波又一波翻唱及二次创作，不同语言、不同风格的版本接连涌现，形成别具气氛的「天命宇宙」。为答谢观众厚爱，并庆祝票房突破4000万，电影公司特别剪辑推出《寻秦记》主题曲《天命最高》网上翻唱合演版，把多位创作者的精彩演绎集合成一条「大合唱」式影片，向每一位用音乐延续《寻秦记》热潮的观众致敬。

影片收录多个版本，包括木乐器老师的「古筝版」、Klafmann香港电视音乐的「钢琴版」、Ali Mezzi的「翻唱版」、Damien Lam的「金属摇滚版」、OK歌的「老派版」、Mr LiewBei Classroom的「马来语版」、谜谜之音的「韩语版」、「日语版」、「法语版」，以及XIXKENLAW的「英语版」和以及其他翻唱片段与画面，一同拼出属于《寻秦记》的感动回忆。