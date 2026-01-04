何超盈哈佛学霸老公罕现真身 举家旅行晒温馨全家福 辛奇隆曾被封哈尔滨之光

已故赌王何鸿燊与四房梁安琪的长女何超盈（Sabrina），2019年与比自己小8年、哈佛学霸男友辛奇隆（Thomas）结婚，同年8月诞下女儿「荷包蛋」辛千觅（Audrey），但她却甚少分享家庭生活照片，直至去年才开始与女儿一起参与慈善活动，而老公辛奇隆亦甚少现身。近日何超盈罕有地晒出多张举家到法国旅行的照片，更曝光了老公的近照，一家幸福满泻。

何超盈举家温馨游巴黎

不经不觉何超盈的女儿已经6岁，她亦趁着女儿学校假期，早前亦首次带女儿到法国跨年旅行倒数。日前她在IG及小红书分享了一条以「2026 - 巴黎跨年」为主题的影片，并发文写道：「Pushkin 荷包蛋 第一次在巴黎」。影片中见到何超盈一家三口游览了多个著名景点，当中有巴黎铁塔、巴黎圣母院等，还有带女儿去了主题乐园游玩，照片中看到一家三口玩得十分开心，其中一张照片更是在满布汽球的大堂手拖手在转圈，场面极之温馨。

何超盈老公是「哈尔滨之光」

何超盈的老公辛奇隆于黑龙江哈尔滨出生，祖母是老师，父母是黑龙江的企业家。2015年在，辛奇隆在美国考试SAT获得2260分佳绩（满分为2400分），同年更在TOEFL取得114分（满分为120分），最终被哈佛大学取录，并修读心理学及神经科学，名符其实是一位学霸，因而有「哈尔滨之光」称号。

