Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寻秦记丨苗侨伟「女儿」白百何系雅夫人转世？空降主演惹争议 曾陷出轨风波背景大揭秘

影视圈
更新时间：16:40 2026-01-04 HKT
发布时间：16:40 2026-01-04 HKT

由古天乐总监制兼主演的电影《寻秦记》已经正式登陆大银幕，今次由剧集原班人马林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、陈国邦与欧瑞伟演出，并加入苗侨伟、白百何、朱鉴然、洪天明等新角色，勾起一众「寻迷」的集体回忆。自上映以来，票房成绩连环报捷，累计票房截至1月4日下午4时，港澳累计票房达$40,234,443，正式冲破四千万大关，走势相当凌厉。在电影《寻秦记》中，演苗侨伟女儿的白百何是女主角之一，戏份被指多过原班人马的女角宣萱、郭羡妮、滕丽名，但不少观众看毕后都认为白百何表演不错，未太影响电影《寻秦记》中的回忆杀。

「特邀主演」白百何出现感到新奇

电影《寻秦记》在网上亦掀起不少热话，内地演员白百何在戏内饰演新角色「Gaile」，不少观众对「特邀主演」白百何的出现感到新奇，事实上白百何的来头不少，她曾演出37部电影，个人累计票房已超99亿元人民币，即将跻身百亿行列，与吴彦祖、彭于晏、郑中基、张孝全等合作；于2012年及2016年凭《失恋33天》及《滚蛋吧！肿瘤君》两度封后。

相关阅读：寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约

白百何饰演的「Galie」是苗侨伟独生女

白百何饰演的「Galie」是「Ken」苗侨伟的独生女，现代穿越组的一员，技术和头脑担当。敢想敢做、爱恨分明。父亲因被李氏家族陷害，饱受牢狱之苦。自小失去父爱的他，还早早背上了为父报仇的沉重责任，潜入李氏集团做卧底。但真实穿越之后，让「Galie」白百何了解到「项少龙」古天乐的委屈和责任，内心对温暖家庭的渴望再次被勾起。不过有观众觉得「Galie」白百何的外貌竟撞样「雅夫人」雪梨，有人说：「明明是雅夫人。」、「其实我觉得佢同雪梨（雅夫人）撞面哦！」、「老母返生，赵盘变返乖仔。」、「根本系雅夫人」、「真心想知赵盘会唔会认错阿妈。」、「雅夫人转世。」、「写佢系赵氏后人都可以。」

白百何游人举止亲密而陷入「出轨」风波

41岁白百何毕业于中央戏剧学院，与章子怡、巩俐、陈道明等是校友，大学期间接拍首部电视剧《与青春有关的日子》入行，先后参演多部剧集，2011年凭电影《失恋33天》人气急剧上升，并于翌年获封内地三大电影将之一「大众电影百花奖」最佳女主角。白百何与内地歌手陈羽凡于2006年结婚，婚后育有1名儿子，生活幸福，时以「夫妻档」合体参加节目及活动，不过在2017年，白百何被拍到与男模同游泰国，两人举止亲密而陷入「出轨」风波，事后她与陈羽凡表示两人于2015年已协议离婚，因保护儿子而没有公开分讯。白百何2021年与大学时期旧爱兼导演张思麟再婚，并育有二胎，时常被拍到与小儿子外出，家庭生活相对稳定。​她逐渐把重心从「大银幕票房」转向电视剧与文艺片，还凭新片《春树》冲击国际影展。

相关阅读：寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
5小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
1小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
6小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
21小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
3小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
8小时前
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
影视圈
7小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
2026-01-03 14:30 HKT
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
影视圈
3小时前