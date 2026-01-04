寻秦记丨苗侨伟「女儿」白百何系雅夫人转世？空降主演惹争议 曾陷出轨风波背景大揭秘

由古天乐总监制兼主演的电影《寻秦记》已经正式登陆大银幕，今次由剧集原班人马林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、陈国邦与欧瑞伟演出，并加入苗侨伟、白百何、朱鉴然、洪天明等新角色，勾起一众「寻迷」的集体回忆。自上映以来，票房成绩连环报捷，累计票房截至1月4日下午4时，港澳累计票房达$40,234,443，正式冲破四千万大关，走势相当凌厉。在电影《寻秦记》中，演苗侨伟女儿的白百何是女主角之一，戏份被指多过原班人马的女角宣萱、郭羡妮、滕丽名，但不少观众看毕后都认为白百何表演不错，未太影响电影《寻秦记》中的回忆杀。

「特邀主演」白百何出现感到新奇

电影《寻秦记》在网上亦掀起不少热话，内地演员白百何在戏内饰演新角色「Gaile」，不少观众对「特邀主演」白百何的出现感到新奇，事实上白百何的来头不少，她曾演出37部电影，个人累计票房已超99亿元人民币，即将跻身百亿行列，与吴彦祖、彭于晏、郑中基、张孝全等合作；于2012年及2016年凭《失恋33天》及《滚蛋吧！肿瘤君》两度封后。

白百何饰演的「Galie」是苗侨伟独生女

白百何饰演的「Galie」是「Ken」苗侨伟的独生女，现代穿越组的一员，技术和头脑担当。敢想敢做、爱恨分明。父亲因被李氏家族陷害，饱受牢狱之苦。自小失去父爱的他，还早早背上了为父报仇的沉重责任，潜入李氏集团做卧底。但真实穿越之后，让「Galie」白百何了解到「项少龙」古天乐的委屈和责任，内心对温暖家庭的渴望再次被勾起。不过有观众觉得「Galie」白百何的外貌竟撞样「雅夫人」雪梨，有人说：「明明是雅夫人。」、「其实我觉得佢同雪梨（雅夫人）撞面哦！」、「老母返生，赵盘变返乖仔。」、「根本系雅夫人」、「真心想知赵盘会唔会认错阿妈。」、「雅夫人转世。」、「写佢系赵氏后人都可以。」

白百何游人举止亲密而陷入「出轨」风波

41岁白百何毕业于中央戏剧学院，与章子怡、巩俐、陈道明等是校友，大学期间接拍首部电视剧《与青春有关的日子》入行，先后参演多部剧集，2011年凭电影《失恋33天》人气急剧上升，并于翌年获封内地三大电影将之一「大众电影百花奖」最佳女主角。白百何与内地歌手陈羽凡于2006年结婚，婚后育有1名儿子，生活幸福，时以「夫妻档」合体参加节目及活动，不过在2017年，白百何被拍到与男模同游泰国，两人举止亲密而陷入「出轨」风波，事后她与陈羽凡表示两人于2015年已协议离婚，因保护儿子而没有公开分讯。白百何2021年与大学时期旧爱兼导演张思麟再婚，并育有二胎，时常被拍到与小儿子外出，家庭生活相对稳定。​她逐渐把重心从「大银幕票房」转向电视剧与文艺片，还凭新片《春树》冲击国际影展。

