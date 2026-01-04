万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于2026年1月4日（星期日）晚上八时，于澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行，届时翡翠台将会全程现场直播。而TVB颁奖礼2025红地毡环节，则于同日下午五时半开始。《星岛头条》将为读者直击《万千星辉颁奖典礼2025》每一个精彩瞬间。

宣萱佘诗曼视后之争随时有变数

今届《万千星辉颁奖典礼》取消了马来西亚最喜爱TVB男、女主角奖，只剩大湾区最喜爱TVB男、女主角奖，与及全城关注的「最佳男主角」、「最佳女主角」，令战况变得激烈，尤其视后竞争最为瞩目，两大女主角《新闻女王2》的佘诗曼及《巨塔之后》的宣萱被誉为世纪之人争，但宣萱因为一个决定，视后之争随时有变数。

逢tag必答的宣萱火速现身回复

入行32年的宣萱过往曾经多次提名「最佳女主角」，不过宣萱甚少出席，即使在2017年曾经凭《不懂撒娇的女人》「Mall姐」一角被提名最佳女主角，赛前宣萱的呼声甚高，但宣萱仍然缺席，最终败给同剧的唐诗咏。事隔多年，宣萱再凭《巨塔之后》角逐今届台庆颁奖礼「视后」，网民认为她有力与佘诗曼争奖，有网民在Threads在tag宣萱：「董医生今天会不会出席在TVB的颁奖典礼呢？好想看到妳哦。」结果几乎都会逢tag必答的宣萱火速现身回复：「不会。」搞到有人留言：「个心即刻沉咗落嚟，唉，成个人冇晒心机，好 down！」

宣萱曾称有可能因工作关系而缺席

自从宣萱凭《巨塔之后》入围「视后」后，已经被外界视为与同为大热的《新闻女王2》佘诗曼争视后，不过宣萱曾说：「唔好咁讲，其他人都好，我都有追《刑侦12》，觉得自己有机会参与就好。」宣萱亦坦言到时很大机会因为工作关系未必去到颁奖礼，不过对奖项随缘，因自己享受了合作的时光，现在拍剧也不是为奖，不过自己曾攞过一次，也不介意再攞第二次。今次宣萱决定不出席，惹来不少声音，有人说：「去不去，都是我心中唯一的最佳女主角。」、「对白干脆利落（悬念都破坏啦。」、「多想看到她获奖！」、「多想看到她获奖。」、「你是我们心目中唯一的最佳女主角，好好休息。」、「够直接啊，我喜欢，型！」、「好正，简而精。」甚至有人说：「那今年的视后还是佘诗曼。」

