汤美李钟斯爱女Victoria元旦陈尸酒店 家人打破沉默发声明：请尊重我们的隐私

荷里活老牌影星汤美李钟斯（Tommy Lee Jones）的爱女Victoria在元旦日被发现倒毙于酒店，终年34岁。而汤美本人亦终于打破沉默，他与家人于美国时间周五晚上发表声明，声明中写道：「我们感谢大家所有的慰问、关心和祈祷，请尊重我们在这段艰难时期的隐私，谢谢。」声明署名为「Victoria Kafka Jones的家人」。

疑似服用过量药物

Victoria于周四凌晨被发现在三藩市Fairmont酒店14楼昏迷不醒，发现者初时以为她酒醉不醒，随后酒店职员立即报警求助，现场人士经指导后曾为她做心肺复苏，然而医护人员到场后终证实她死亡。据《TMZ》周五获得的一段911报案电话录音显示，该事件的报案电话是「3号代码，代表吸毒过量，颜色发生变化」，即指Victoria疑似有服用过量药物的反应，「颜色变化」通常指的是紫绀，即血液中缺氧导致皮肤、嘴唇或指甲变色。报道指她过去亦曾有滥用药物的黑历史，不过暂时仍未确定其死因，三藩市警局指现场没有发现吸毒用具、谋杀或任何指向自杀的迹象。目前尚未清楚她是否酒店住客，也不清楚她是如何到达14楼。

淡出幕前不断惹官非

Victoria儿时及长大后都曾参演过汤美主演或执导的影片，处女作就是2002年的经典科幻片《黑超特警组2》。但近年已淡出幕前，不断惹官非。去年4月，她在加州纳帕县（Napa）因妨碍警务人员执行公务、吸食毒品以及持有麻醉性管制药物而被捕。6月，她又先后在圣他告鲁兹县（Santa Cruz）和纳帕县因家暴和虐待老人被捕，后来获保释，Victoria对加纳帕县两宗案件中都不认罪。此外，她亦曾于2011年6月在德州因金额涉及50至500美元（约389.5至3,895港元）的店舖盗窃案被捕，但这些指控最终被撤销。