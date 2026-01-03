赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻

已故赌王何鸿燊四房长子何猷亨，感情生活向来备受关注，踏入2026年元旦他传来好消息，在社交场合大方公开新恋情，成为全城热话。何猷亨的新女友气质极佳，难怪可以征服何猷亨，而跟女友十指紧扣的何猷亨就显得一脸幸福。

何猷亨元旦夜店认爱

在最新曝光的照片中，何猷亨与一众好友在夜店欢聚，庆祝新一年的来临。他身穿灰色型格外套，神采飞扬，脸上挂著藏不住的幸福笑容。身旁紧贴著一位长发美女，猷亨更与她十指紧扣，亲密地脸贴脸合照，犹如向世界宣示主权，正式认爱。

何猷亨新女友仙气十足

照片中的女方拥有一头乌黑亮丽的长直发，皮肤白皙，五官精致，面对镜头露出甜美微笑。她身形窈窕，散发出一股仙气十足的脱俗气质，外貌绝不逊色于何猷亨过往的任何一位绯闻女友。被爱情滋润的何猷亨，看起来精神饱满十分幸福。

何猷亨曾传情倾刘佩玥陈凯琳

何猷亨的恋爱史相当丰富，历任女友及绯闻对象均是女神级人马，当中有多位都是TVB女星。何猷亨2012年与剑桥毕业的富家女陈可欣交往，恋情获赌王称赞。可惜在2013年，因他被拍到与艺人何佩瑜外出，随后便宣布与陈可欣已分手。2015年，有传何猷亨曾积极追求TVB港姐冠军刘佩玥及陈凯琳，更曾驾跑车探班及在社交媒体高调示爱，但两段绯闻最终都未有开花结果。

何猷亨曾跟陈滢拍拖半年

何猷亨同年与陈滢同游日本后恋情曝光，女方更一度获安排入住四太梁安琪名下豪宅，但恋情仅维持半年便告终。分手后二人再见亦是朋友，2020年何猷亨被拍到亲自接载陈滢，她亦有出席赌王丧礼，一度传出复合，但双方未有承认。到2020年，何猷亨被传媒拍到与另一港姐冠军冯盈盈一同举办游艇派对，传出绯闻，但女方随即否认，强调两人仅为朋友关系。

