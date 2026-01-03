袁咏仪19岁儿子「魔童」与大眼妹公园密会相拥 疑似女友样貌曝光 张智霖曾笑指赶抱孙

被誉为「最靓仔星二代」的张智霖（Chilam）与袁咏仪（靓靓）爱子张慕童（Morton、魔童），完美继承了父母的超强基因，俊朗外型一直备受关注。现年19岁并在英国留学的张慕童，日前在IG上发布一则充满甜蜜氛围的短片，疑似正式公开恋情，让「女友」的样貌首度曝光。

张慕童有位大眼女友？

在张慕童发布的IG Story影片中，开头是充满节日气氛的圣诞灯饰，随后镜头转向一位长发女主角。从特写镜头可见，女方眼大大、五官标致，气质相当清纯，身高与魔童相约。影片记录了二人温馨的约会点滴，他们在公园里浪漫散步，童心未泯地一起玩摇摇板和荡秋千，画面洋溢著青春的甜蜜氛围。影片中，二人更紧紧相拥尽显亲密，关系不言而喻。

相关阅读：袁咏仪18岁仔魔童撞样「金城安」？ 昔日稚气减退终摆脱父母影子 留学生活疑曝光

张智霖与袁咏仪催促儿子拍拖

张智霖与袁咏仪对儿子拍拖一直持开放态度。张智霖过去曾公开表示，不但鼓励儿子恋爱，更急著抱孙，笑言希望儿子：「快点拍拖结婚，快点生小朋友」，认为这是一个学习如何包容、如何让对方开心的重要过程。而袁咏仪也曾坦言，虽然父母会担心子女太早恋爱，但长大后亦会担心他们找不到伴侣。如今张慕童疑大方分享恋爱日常，相信这段关系早已获得父母的认可和祝福。

相关阅读：袁咏仪陪仔留学英国疑另有目的？同行神秘型男掀热议 网民：不像儿子也不像老公