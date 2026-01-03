63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上

现年63岁、曾被指患癌的TVB「三届视帝」的罗嘉良，近年将事业重心转移至内地，独力撑起家庭经济，以供养明星妻子苏岩及12岁女儿Sela在英国的优渥生活。然而，近日有网民在内地偶遇罗嘉良并与他合照，照片曝光后引发粉丝对其健康状况的担忧。

罗嘉良强忍痛楚登台

从照片中可见，罗嘉良虽然身穿闪亮的表演西装，但神情略显憔悴，笑容欠奉。该网民于小红书指出，得悉罗嘉良最近因运动不慎伤及颈椎，故此他在与粉丝合照时，头部转向镜头的角度显得有些怪异和僵硬，表情亦相当严肃，相信是正强忍着颈椎的痛楚，情况令人心痛。据该网民透露，罗嘉良即使有伤在身，依然极具专业精神，在登台时坚持唱了七首歌曲，可见为了「揾食」养家，视帝也要顶硬上，足见揾食艰难。

罗嘉良老婆苏岩养尊处优

与此同时，罗嘉良的妻子苏岩则显得养尊处优。根据其社交媒体的动态，她自去年4月起便身处欧洲，只间中才于内地出现，曾到荷兰、德国等地旅游，近期则主要停留在伦敦，陪伴在英国留学的女儿。苏岩在抖音上分享自己的生活点滴，如在伦敦巴特西区等待参加同学派对的女儿，以及带女儿观赏《妈妈咪呀》音乐剧，尽显写意生活。女儿在英国升学，学费及生活费所费不菲，而这名去年她曾回内地替爸爸演唱会做嘉宾，仙气外表被赞可原地出道。为了养这对「明星妻女」，就解释了为何罗嘉良即使身体抱恙，仍需如此努力工作赚钱。

苏岩曾被指介入罗嘉良婚姻

罗嘉良曾有过一段婚姻，于1998年与拍拖16年的圈外女友方敏仪结婚，并育有一子罗裕珹，惟婚姻维持10年后告终。离婚仅一年，罗嘉良便与内地演员苏岩再婚，并于2013年诞下女儿Sela，而苏岩亦曾被指是介入了罗嘉良和前妻的婚姻。虽然罗嘉良曾因赡养费问题惹来争议，但前妻方敏仪其后亦为他澄清，指儿子升中后赡养费已加码，罗嘉良更一力承担儿子到加拿大升学的所有费用，可见他对家庭的责任感。

