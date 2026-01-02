Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「爱妻小生」去年入ICU死过翻生  曾暴瘦如纸片人  元旦日全面回春令人欣慰

更新时间：19:00 2026-01-02 HKT
发布时间：19:00 2026-01-02 HKT

即将在2月迎来60岁的前TVB小生吕颂贤，因其在1996年版《笑傲江湖》中饰演的「令狐冲」形神俱备，被誉为「最帅令狐冲」，至今仍是无数剧迷心中的经典。去年8月吕颂贤因肺部严重感染细菌，一度命危被送入深切治疗部（ICU），太太麦景婷更形容老公是「死过翻生」，其后被拍得暴瘦的身形，健康状况令人忧心。

吕颂贤状态全面回春

可幸的是进入2026年，吕颂贤的状态全面回春，一众粉丝可放下心头大石。元旦当日，有网民在澳门街头巧遇吕颂贤，并拍下他的最新状态。从影片可见，吕颂贤精神饱满，状态全面回春。他头戴型格帽子和太阳眼镜，身穿帅气的电单车外套，与一众车友参加小型电单车环岛游。期间他全程笑容满面，表情生动地与队友热烈倾谈，更亲民地与粉丝逐一合照，颜值和神采丝毫不减当年。最重要的是，他先前因病暴瘦的身形已明显「长回了肉」，回复昔日的健硕，彻底摆脱了「纸片人」的污名，健康状况显然已无大碍。

吕颂贤去年曾徘徊鬼门关

回顾去年，吕颂贤的经历可谓惊心动魄。其太太麦景婷曾透露，丈夫因肺部感染一种罕见恶菌，但初期并无明显病征，导致细菌潜伏并扩散至多个器官。她心痛地忆述：「『惊涛骇浪』的2个多月，生死就在一瞬间！」

吕颂贤去年入ICU十四天

麦景婷更在社交媒体上披露，吕颂贤初次到急症室求医时，曾因医疗失当被安排出院，但回家后情况急转直下，再度入院时已是危殆状态，需即时入住ICU长达14日。在这场大病中，吕颂贤暴瘦近40磅，连医护人员都表示其个案属罕见和严重。幸好，他最终成功战胜病魔，逃出鬼门关，回家静养。如今看到他再次龙精虎猛地享受生活，实在令人欣慰。

