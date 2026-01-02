Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汤美李钟斯34岁女儿酒店猝逝 生前官司缠身淡出影坛多年

影视圈
更新时间：17:15 2026-01-02 HKT
发布时间：17:15 2026-01-02 HKT

美国老牌影星汤美李钟斯（Tommy Lee Jones）女儿Victoria被发现倒毙酒店，终年34岁。警方于周四新年当日凌晨3时接报到达Fairmont三藩市酒店，救护人员当场证实Victoria死亡，暂未知其死因。对于女儿的死讯，汤美李暂未有回应。

2016年，汤美李带同女儿Victoria出席东京电影节，同场还有赵薇。
2016年，汤美李带同女儿Victoria出席东京电影节，同场还有赵薇。
Victoria曾演出汤美李（右）自导自演的《The Three Burials of Melquiades Estrada》。
Victoria曾演出汤美李（右）自导自演的《The Three Burials of Melquiades Estrada》。
汤美李暂未对女儿的死讯作出回应。
汤美李暂未对女儿的死讯作出回应。
Victoria亦曾演出汤美李与韦史密夫主演的《黑超特警组2》。
Victoria亦曾演出汤美李与韦史密夫主演的《黑超特警组2》。


据指Victoria在法律方面遇到了一些麻烦，她至少被捕了3次。法庭档案显示早在4月，她在加州纳帕县（Napa）因阻挠一名治安人员、受到受管制物质的影响及持有麻醉受管制物质而被起诉。一个月后，她又在Santa Cruz县被捕，6月时亦因家暴和虐待老人被捕，后来获保释，Victoria于两宗案件中都不认罪。Victoria是汤美李与首任妻子Kimberlea Cloughley所生的女儿，她曾演出汤美李与韦史密夫（Will Smith）主演的《黑超特警组2》，又于2005年演出由父亲执导的电影《The Three Burials of Melquiades Estrada》，之后逐渐淡出影坛，但2017年曾与汤美李一同出席东京电影节，以及父亲的《对头冤家》首映礼。

